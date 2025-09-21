ledjely
Référendum : Mamadi Doumbouya vote à Boulbinet sous haute surveillance

Par LEDJELY.COM

Ce dimanche 21 septembre 2025, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse, Mme Lauriane Doumbouya, a exercé son droit de vote lors du scrutin référendaire visant le retour à l’ordre constitutionnel.

Vêtu d’un polo blanc Lacoste et d’une casquette à l’effigie du branding national, des lunettes noires, le général Mamadi Doumbouya s’est rendu au centre de santé de Boulbinet, dans la commune de Kaloum, et a voté dans la salle numéro un aux environs de 9h00.

À son arrivée, la presse, malgré les accréditations, a été empêchée d’accéder à la salle de vote. Néanmoins, le président de la transition s’est acquitté librement de son devoir civique avant de regagner le palais Mohamed V, sans aucun mot à la presse, escorté par son cortège présidentiel visiblement renforcé.

Aminata Camara

