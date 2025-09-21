CU de Sanoyah : début du vote à Sanoyah-Rails Plateau

Les citoyens guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche 21 septembre 2025 pour se prononcer, par « oui » ou par « non », sur la nouvelle Constitution. Dans la commune urbaine de Sanoyah, notamment au quartier Sanoyah-Rails Plateau, les électeurs se sont mobilisés massivement pour accomplir leur devoir civique.

Au centre de vote installé dans l’enceinte de l’école privée Hadja M’Mamie Malé Kaba, sept bureaux de vote ont été ouverts.

Les opérations électorales ont démarré à 6h45 avec le vote des membres des bureaux, avant l’accueil des premiers citoyens à partir de 7h00. Déjà, l’engouement des électeurs était perceptible.

Chaque bureau de vote est composé de cinq membres : un président, un vice-président, un secrétaire et deux assesseurs. Le matériel de vote, notamment les isoloirs et les urnes, est disponible.

Par ailleurs, des agents de sécurité sont postés devant chaque bureau afin de garantir la sérénité du scrutin.

Au moment de la publication de cette dépêche, les opérations se déroulent dans le calme au sein du centre de vote.

Balla Yombouno