Dar-es-Salam 1 : « Nous attendons 3 262 personnes », président du centre 

L’école primaire de Dar-es-Salam, située dans la commune de Gbessia, vibre au rythme du scrutin référendaire ce dimanche 21 septembre. Très tôt, dans la cour de l’établissement, les premiers électeurs étaient présents pour accomplir leur devoir civique sous la surveillance des agents de sécurité déployés pour maintenir l’ordre.

Selon les responsables du centre, ils étaient présents depuis 6 heures pour préparer le bon déroulement de la journée. Femmes, jeunes et personnes âgées se côtoient dans une atmosphère à paisible.

C’est vers 7h50 que le vote a démarré. Mohamed Diallo, président du centre de vote de Dar-es-Salam 1, explique : « Nous attendons 3 262 personnes, réparties dans sept bureaux de vote. Comme vous le constatez, il y a déjà du monde et les agents de sécurité sont présents pour maintenir l’ordre ».

Même constat au bureau de vote n°3. Son président, Condé Gassim, assure que toutes les dispositions sont prises.

« Nous avons déjà tout mis en place. Nous sommes là depuis 6 heures et, dans peu de temps, nous allons commencer. Moi, j’ai 466 votants pour ma salle. Nous avons tout à notre disposition pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions », a-t-il déclaré.

Du côté des électeurs, Bountouraby Cissé est venue voter tôt le matin.

« Je suis venue voter car c’est un devoir pour moi. Pour l’instant, il n’y a pas encore trop de monde et je suis contente d’avoir pu voter tranquillement », a-t-elle souligné.

M’Mah Cissé