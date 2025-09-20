Référendum : l’ONASUR promet une supervision indépendante et impartiale

À la veille du scrutin référendaire de ce dimanche 21 septembre 2025, l’Observatoire national autonome de supervision du référendum (ONASUR) a présenté, ce samedi 20 septembre, son plan d’action visant à garantir une observation indépendante, transparente et impartiale du vote.

La présentation a eu lieu lors d’une conférence de presse organisée dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Dans sa communication, le président de l’institution, Dr Sékou Gouressy Condé, a rappelé que l’ONASUR a été mis en place pour assurer l’observation, la surveillance et la supervision de chaque étape du processus électoral.

« Nous ne sommes pas là pour dresser le bilan de la transition, ni pour expliquer comment le vote ou le processus électoral sera mené sur le plan opérationnel et technique. Notre mission porte sur le suivi, l’évaluation et l’intervention dans le processus jusqu’à la proclamation des résultats. La supervision consiste à identifier les difficultés rencontrées et à analyser le déroulement du scrutin sur la base de la transparence, de l’équité et de la régularité. Nos rapports refléteront ces réalités. Nous sommes pleinement conscients de la mission qui nous a été confiée et engagés à l’assumer avec responsabilité. Après le vote, à partir des résultats exprimés par la population, une nouvelle phase de la vie nationale s’ouvrira : la fin de la transition et le retour à l’ordre constitutionnel tant attendu », a-t-il précisé.

Dans la même dynamique, Dr Condé a lancé un appel à la responsabilité collective, tout en réaffirmant, au nom des 17 membres de l’ONASUR, leur engagement à superviser le processus électoral.

« Nous sommes conscients des enjeux et des attentes, tant du peuple que de l’État. Depuis trois jours, nos équipes travaillent sans relâche pour identifier toutes les problématiques liées à la bonne supervision et à la bonne observation du scrutin. Nous ferons de notre mieux, avec conscience et intégrité, en utilisant des moyens modernes et traditionnels, en nous appuyant sur la société civile, les réalités socioculturelles et les liens interpersonnels. Vous pouvez compter sur nous », a-t-il assuré.

De son côté, la vice-présidente de l’ONASUR est revenue sur les stratégies mises en place par l’organe pour une observation efficace.

« Nous mettrons tout en œuvre pour respecter nos engagements, ainsi que les principes et valeurs qui guident notre mission. Certes, notre installation a connu un retard, mais nous avons désormais les moyens de travailler efficacement. Nous disposons de 79 observateurs déployés à l’intérieur du pays, dotés d’un système numérique permettant de transmettre en temps réel toutes les informations collectées. À l’extérieur, nous collaborons avec les 34 ambassades concernées et la société civile des pays de résidence. Une réunion virtuelle sera organisée cette nuit pour leur présenter le guide et leur fournir les outils nécessaires afin qu’ils accomplissent correctement leur mission », a-t-elle expliqué.

