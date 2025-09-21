François Bourouno : « Ce vote est crucial pour notre pays »

En séjour de travail dans sa ville natale, la préfecture de Gueckédou, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno, a accompli son devoir citoyen à l’occasion du référendum. Le ministre, accompagné du préfet de Gueckédou, s’est rendu à l’école primaire Patrice Lumumba, dans la commune urbaine, et a voté par dérogation dans le bureau de vote numéro 3.

Après avoir exercé son droit civique, Faya François Bourouno a salué la qualité de l’organisation et la sérénité du processus.

« Le vote se déroule très bien. Je suis venu voter dans un bureau où toutes les équipes sont en place, les membres des bureaux de vote sont présents, le matériel électoral complet et le processus de sécurisation est très bien assuré. De ma résidence jusqu’à mon bureau de vote, j’ai constaté un calme exemplaire et la discipline observée toute la journée », a affirmé le ministre.

Abordant la question de la mobilisation, il s’est dit très satisfait.

« J’ai également constaté une forte affluence dans tous les bureaux de vote que j’ai visités et ici, dans ce bureau où j’ai accompli mon devoir civique, les électeurs se sont manifestés en grand nombre pour exercer ce droit dans de bonnes conditions. Je profite de l’occasion pour remercier les autorités préfectorales de Gueckédou, les services de sécurité et les forces de défense déployés pour cette occasion. En bref, je remercie tous les acteurs impliqués dans ce processus », a ajouté Faya François Bourouno.

Du côté des citoyens, l’accomplissement de ce devoir civique est perçu comme un moyen de faciliter le retour à l’ordre constitutionnel. « Ce vote est crucial pour notre pays. Notre nation a beaucoup souffert, et ce référendum va nous libérer des difficultés du passé et contribuer au retour à l’ordre constitutionnel », a indiqué Amara Kamano.

À Gueckédou, 142 439 électeurs sont appelés à se prononcer par OUI ou NON à ce référendum.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour Ledjely.com