ledjely
Accueil » Dr Bernard Goumou accomplit son devoir citoyen à N’Zao
Actualités

Dr Bernard Goumou accomplit son devoir citoyen à N’Zao

Par LEDJELY.COM

L’ancien Premier ministre, Dr Bernard Goumou, a voté ce samedi 21 septembre à l’école primaire de N’Zao, dans la sous-préfecture de Yalenzou, au compte du référendum constitutionnel.

Arrivé en fin de matinée, Dr Goumou a été accueilli par les autorités locales, des notabilités et une foule de citoyens venus témoigner leur reconnaissance à celui qui, tout au long de la campagne, a sillonné la région forestière pour porter le message du Général Mamadi Doumbouya.

Après avoir accompli son devoir civique, Dr Bernard Goumou a déclaré que ce scrutin constituait « un moment historique pour la Guinée », avant d’ajouter que voter OUI, c’était « choisir la paix, l’unité et un avenir meilleur pour tous les enfants de la Nation ».

Il a également salué la forte mobilisation observée dans les bureaux de vote de la localité et invité chaque citoyen à voter dans le calme et la sérénité. « Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’un camp contre un autre, mais d’un peuple qui décide de son avenir », a-t-il souligné.

Par ce geste, l’ancien Premier ministre a tenu à montrer l’exemple et à rappeler l’importance de la participation citoyenne. Fidèle à son rôle de rassembleur, il a réitéré que la Guinée forestière devait rester au rendez-vous de l’histoire en participant massivement au scrutin.

Service de communication 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Kountia CBA Nord : l’engouement du matin laisse place à une affluence plus modérée

LEDJELY.COM

François Bourouno : « Ce vote est crucial pour notre pays »

LEDJELY.COM

Affluence en baisse à Dar-es-Salam 1, mais le vote se poursuit

LEDJELY.COM

Dixinn : l’engouement pour le référendum s’essouffle en milieu de journée

LEDJELY.COM

Référendum : le président du CNT, Dr. Dansa Kourouma, a voté à Coyah

LEDJELY.COM

Vote à Kankan : après la ruée matinale, un net ralentissement de la participation

LEDJELY.COM
Chargement....