Dr Bernard Goumou accomplit son devoir citoyen à N’Zao

L’ancien Premier ministre, Dr Bernard Goumou, a voté ce samedi 21 septembre à l’école primaire de N’Zao, dans la sous-préfecture de Yalenzou, au compte du référendum constitutionnel.

Arrivé en fin de matinée, Dr Goumou a été accueilli par les autorités locales, des notabilités et une foule de citoyens venus témoigner leur reconnaissance à celui qui, tout au long de la campagne, a sillonné la région forestière pour porter le message du Général Mamadi Doumbouya.

Après avoir accompli son devoir civique, Dr Bernard Goumou a déclaré que ce scrutin constituait « un moment historique pour la Guinée », avant d’ajouter que voter OUI, c’était « choisir la paix, l’unité et un avenir meilleur pour tous les enfants de la Nation ».

Il a également salué la forte mobilisation observée dans les bureaux de vote de la localité et invité chaque citoyen à voter dans le calme et la sérénité. « Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’un camp contre un autre, mais d’un peuple qui décide de son avenir », a-t-il souligné.

Par ce geste, l’ancien Premier ministre a tenu à montrer l’exemple et à rappeler l’importance de la participation citoyenne. Fidèle à son rôle de rassembleur, il a réitéré que la Guinée forestière devait rester au rendez-vous de l’histoire en participant massivement au scrutin.

Service de communication