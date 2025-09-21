Kountia CBA Nord : l’engouement du matin laisse place à une affluence plus modérée

A Kountia CBA Nord, le processus de vote pour le référendum constitutionnel s’est déroulé dans un climat de mobilisation générale. Le centre de vote Hadja Mariama Diallo, délocalisé pour l’occasion dans un lieu plus accessible, a ouvert ses portes dès les premières heures, attirant de nombreux électeurs. Une situation qui contraste avec la participation dans l’après-midi.

Sur place, six bureaux de vote ont été installés dans un espace communal aménagé pour l’occasion. Les votants se sont pressés pour accomplir leur devoir civique. À l’entrée de la cour, deux hommes orientent les citoyens : l’un les guide vers leurs bureaux respectifs, tandis que l’autre distribue les cartes d’électeurs non récupérées.

Le président du bureau de vote numéro 10, Abdoulaye Camara, a tenu à souligner la bonne organisation et la participation enthousiaste des électeurs. « Dans mon bureau de vote numéro 10, il n’y a aucun problème. Les participants viennent massivement, très contents, et ils participent sans problème », a-t-il affirmé.

Dès l’ouverture des bureaux, le nombre de votants a été particulièrement élevé. «Le matin, les gens étaient là très massivement. Il y avait deux rangs bien serrés. Les gens se disputaient même pour passer en premier », raconte Abdoulaye Camara. Au fil de l’après-midi, le rythme de la participation semble légèrement se calmer, avec des groupes d’une à deux personnes qui se succèdent, mais le flux reste constant.

Le président du bureau a également souligné l’engagement remarquable de la population locale. «Les gens viennent sans relâche, et l’ambiance est très positive », a-t-il précisé. Un constat confirmé par la progression des statistiques de participation.

Abdoulaye Camara a précisé que le bureau de vote fonctionne sans heurts et que tous les membres de l’équipe sont présents. «Nous sommes cinq au total, quatre garçons et une dame. Tout se passe dans de bonnes conditions », a-t-il déclaré.

Concernant la participation, il s’est montré optimiste : «Sur les 495 inscrits, il y a plus de 300 votants à cette heure-ci. C’est un très bon signe, la participation est bien au-delà de ce que l’on pourrait espérer », a-t-il indiqué.

Thierno Amadou Diallo