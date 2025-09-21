Kankan : les bureaux de vote ouverts

Dans la commune urbaine de Kankan, la majorité des bureaux de vote ont ouvert à 7 heures. Déjà, plusieurs citoyens étaient massivement mobilisés pour accomplir leur devoir civique, selon le constat fait dans certains bureaux visités.

Au quartier Gare, précisément à l’école primaire Dabadou Karamo Sidibé, où les autorités locales doivent voter, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé. Jeunes et femmes étaient également fortement mobilisés pour ce rendez-vous électoral.

Dans plusieurs bureaux de vote sillonnés, des files d’attente commençaient déjà à se former.

Michel Yaradouno