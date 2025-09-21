ABLOGUI dénonce les restrictions d’Internet en plein référendum

L’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI) dénonce les perturbations de l’accès à Internet enregistrées ce dimanche, jour du référendum constitutionnel. Selon l’organisation, ces restrictions, qui affectent notamment Facebook et Telegram, ont débuté quelques heures avant l’ouverture des bureaux de vote.

Appuyés par des données techniques et des témoignages recueillis à travers le pays, les moniteurs d’ABLOGUI confirment la persistance de ces blocages, qu’ils considèrent comme une atteinte grave à la liberté d’expression et au droit à l’information des citoyens.

Ci-dessous, le communiqué de l’ABLOGUI :

