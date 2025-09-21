Kountia CBA Sud : une mobilisation citoyenne pour le référendum

Ce matin du 21 septembre 2025, le peuple a entamé le vote et a répondu présent à l’appel du référendum constitutionnel. Dès l’ouverture des bureaux de vote à 07 heures du matin, les premières files d’attente se sont formées, témoignant d’une volonté de participation massive.

C’est notamment le cas dans la commune de Sanoyah, particulièrement dans les quartiers CBA Sud, où les électeurs se sont massivement déplacés. Au bureau de vote du Groupe scolaire Hawa Cherif de Kountia CBA Sud, l’afflux était si important qu’il a fallu organiser les files d’attente de manière structurée : deux longues queues, l’une pour les hommes, l’autre pour les femmes, ont rapidement pris forme devant l’entrée du bureau.

Les membres du bureau, présidé par Abdoulaye Keita, se sont assurés que tout soit prêt avant l’heure du début du scrutin. « Lorsque nous sommes arrivés aux premières minutes de 06 heures, nous avons vérifié tout le matériel pour faire l’installation mais aussi pour nous planifier afin de commencer à 7 heures, comme prévu », a expliqué le président du bureau. « Tous les membres du bureau sont arrivés à temps, ainsi que deux agents de sécurité pour garantir le bon déroulement des opérations », dit-il.

À quelques mètres de là, au Groupe scolaire Timbo, une autre scène de forte mobilisation s’est dessinée. À 08 heures, la file d’attente était déjà impressionnante. Bouna Sylla, président du bureau de vote, a relaté la situation. « Nous avons ouvert le bureau à 07 heures et commencé à recevoir les votants. Pour l’instant, tout se déroule normalement. Nous n’avons eu aucun incident majeur, et nous restons confiants que les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, veilleront à ce qu’il n’y ait aucun trouble », soutient-il.

Le scrutin se poursuit dans une atmosphère calme et sereine. Les citoyens de CBA Sud, en dépit des longues minutes d’attente, restent déterminés à faire entendre leur voix dans cette consultation d’une importance capitale. À la fin de la journée, les bureaux de vote fermeront à 18 h 30, selon les nouvelles consignes.

Ce référendum constitue une étape majeure dans la vie politique du pays, et la forte mobilisation observée à Kountia CBA Sud montre que les citoyens semblent déterminés à participer activement à cette réforme constitutionnelle.

Thierno Amadou Diallo