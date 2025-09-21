Scrutin référendaire : à Foulamadina, « l’engouement est réel » (Keira)

Ce dimanche 21 septembre 2025, les habitants du quartier Foulamadina, dans la commune de Sonfonia, se sont massivement mobilisés pour participer au référendum sur la nouvelle Constitution, quatre ans après la prise du pouvoir par le CNRD avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya.

Dès l’ouverture des bureaux de vote, les files d’attente se sont rapidement allongées, témoignant de l’engouement des citoyens pour accomplir leur devoir civique. Sous un soleil matinal, électeurs et familles patientaient avec discipline, encadrés par les agents électoraux et les forces de sécurité déployées pour assurer le bon déroulement du scrutin.

Mamadou Bhoye Diallo, président du bureau de vote Houssein 1, au lycée moderne du quartier, explique : « Pour le moment, tout se déroule bien. Tous les membres sont arrivés dès 6h30 et nous avons ouvert à 7h45. Le matériel électoral a été vérifié et tout est en place. Dans notre bureau, nous avons 418 votants. Nous invitons les électeurs à venir voter massivement, dans le calme et la sérénité ».

Aïssata Diallo, venue s’acquitter de son devoir civique, déclare : « Le vote, c’est être un citoyen. Si tu ne votes pas, tu n’es pas un citoyen. Je demande à chacun de voter. On ne vote pas pour Paul ou Pierre, on vote pour soi-même. La Guinée est pour tout le monde, et chacun doit se faire entendre ».

Mamadou Bah, un autre électeur, ajoute : « Je suis venu voter tôt pour montrer à mes enfants l’importance de participer à la vie de notre pays ».

Malgré quelques moments de tension liés aux longues files d’attente, la journée électorale s’est déroulée dans un climat globalement calme et serein. Mamoudou Kanté, chef de secteur Kanteya, souligne : « Pour l’instant, tout se passe bien. J’espère que cette ambiance va durer toute la journée. Nous suivons l’évolution et veillons à calmer tout débordement. Nous appelons la population à voter massivement et dans le calme. Cette Constitution n’appartient à personne, elle est celle de la Guinée ».

Aboubacar Keira, responsable du quartier Foulamadina, encourage également les citoyens.

« Dès 5h du matin, tous les agents étaient à mon bureau pour la répartition des kits. Le vote a commencé à 8h00 et je sillonne les lieux. L’engouement est réel, la sensibilisation porte ses fruits. Je demande aux électeurs de voter oui. Moi, je suis oui », a-t-il lancé.

