Référendum à N’Zérékoré : forte mobilisation dans les bureaux de vote

Dans la commune urbaine de N’Zérékoré, la population s’est massivement mobilisée pour accomplir son devoir civique ce dimanche 21 septembre. De Boma à N’yankoyakpala, en passant par le quartier commercial, les citoyens sont présents devant les bureaux de vote.

La ville est déserte : boutiques et magasins sont fermés, et la circulation est quasiment paralysée. Les citoyens, tous sur le terrain, se rendent aux urnes pour répondre à cet acte de citoyenneté.

Selon les chefs de bureau de vote interrogés, le référendum se déroule dans le calme et la sérénité.

« Pour le moment, tout se passe bien. Le bureau a été ouvert depuis 8 heures. Les électeurs sont venus en grand nombre et tout se déroule sereinement », a confié Maïga Yacouba, chef de bureau à Kelety Condé.

Pour l’instant, aucun dysfonctionnement n’a été constaté sur les sites de vote. Cependant, un dispositif sécuritaire est bien visible dans chaque centre et bureau de vote.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré