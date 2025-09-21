Cap sur la présidentielle et les législatives ? Amara Camara se prononce

Le général Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence, a pris part au vote ce dimanche 21 septembre 2025 aux environs de 8 heures. Il a accompli son devoir citoyen à l’école primaire des sourds-muets de Boulbinet, dans la commune de Kaloum, lors du référendum consacré au retour à l’ordre constitutionnel. Une occasion mise à profit par le ministre pour se prononcer sur l’organisation de la présidentielle et les législatives prochaines.

Vêtu d’une chemise, le général Amara Camara s’est exprimé sur l’engouement suscité par ce vote et s’est réjoui du déroulement du processus.

« C’est l’organe législatif du pays qui a travaillé avec la population, et ce sont les aspirations de celle-ci qui ont été transcrites dans un document que nous votons aujourd’hui. La question de la candidature de telle ou telle personne n’a pas été évoquée. Ce sont les actes fondateurs de la République qui sont consignés dans ce texte », a-t-il lancé.

Poursuivant, il souligne : « Nous venons donc de nous acquitter de notre droit de vote pour donner notre avis sur la nouvelle Constitution. C’est le moment d’être heureux, car c’est un jour exceptionnel pour notre pays : nous allons très bientôt disposer d’une nouvelle Constitution. C’est également une avancée majeure pour la démocratie. Partout où nous sommes passés, l’engouement pour le vote est manifeste, ce qui montre que le peuple prend son destin en main. Nous espérons qu’à l’issue de ce scrutin, nous aurons enfin une Constitution qui nous rassemble et nous ressemble ».

Concernant l’organisation de l’élection présidentielle, le général Amara Camara précise : « Beaucoup ont émis des doutes quant à l’organisation du scrutin en cours. Ces doutes sont compréhensibles et légitimes. Nous espérons qu’à la fin, nous pourrons organiser la présidentielle et les législatives comme prévu. Cette année, conformément à l’adresse à la nation du chef de l’État, sera électorale, et nous avons aujourd’hui la preuve que cela se concrétise. Ceux qui doutent ont le droit de le faire. Le moment venu, nous ferons le point et expliquerons à la population si tout a été possible ou, le cas échéant, pourquoi certaines étapes n’ont pas pu être réalisées ».

Aminata Camara