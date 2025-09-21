ledjely
Référendum : le président du CNT, Dr. Dansa Kourouma, a voté à Coyah
Référendum : le président du CNT, Dr. Dansa Kourouma, a voté à Coyah

Par LEDJELY.COM

Le président du Conseil national de la Transition (CNT), Dr. Dansa Kourouma, a accompli son devoir civique ce dimanche 21 septembre 2025 à l’occasion du référendum constitutionnel. Il a voté au bureau n°1 de l’école élémentaire franco-arabe de Somayah, dans la préfecture de Coyah.

Dans une brève déclaration après son vote, le président du CNT a salué la mobilisation observée dès les premières heures de la journée. Selon lui, cette forte participation « témoigne de l’engagement du peuple de Guinée à écrire, lui-même, une nouvelle page de son histoire ».

Le Dr. Kourouma a rappelé l’importance de ce scrutin, qu’il considère comme « une étape cruciale dans le processus de refondation nationale ». A ses yeux, il offre à chaque citoyen « l’opportunité de s’exprimer librement et souverainement sur la Constitution appelée à jeter les bases d’une gouvernance plus juste, plus équitable et véritablement démocratique ».

Profitant de l’occasion, le président du CNT a rendu hommage aux pères fondateurs de la République et aux artisans de l’indépendance de 1958, dont le combat pour la souveraineté nationale « doit continuer d’inspirer chacun de nous ».

Enfin, il a invité les Guinéens à se rendre massivement aux urnes, dans le calme et le respect des valeurs républicaines, convaincu que « c’est ensemble, unis et responsables, que nous bâtirons la Guinée de demain, une Guinée forte, juste et réconciliée avec son histoire ».

