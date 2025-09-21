Dixinn : l’engouement pour le référendum s’essouffle en milieu de journée

Ce dimanche 21 septembre 2025, jour du référendum constitutionnel en Guinée, les habitants de la commune de Dixinn se sont rendus aux urnes dès les premières heures pour se prononcer sur l’adoption d’un projet de nouvelle constitution. Cette journée, marquée par l’espoir d’un retour à l’ordre constitutionnel, a débuté sous un ciel clair et une mobilisation notable, même si, au fil des heures, l’affluence a montré des signes de baisse dans plusieurs bureaux de vote.

Nos reporters se sont déployés dans une dizaine de centres de vote situés dans les quartiers Landréah, Dixinn Gare, Dixinn Port et Dixinn Centre 2. Selon nos observations, dans certains bureaux installés en plein air, comme le centre « Famille Momo Wandel », le processus de vote a débuté aux alentours de 7h30. Les citoyens se sont massivement mobilisés pour exercer leur droit civique, même si, dans certains bureaux, les files d’attente restaient limitées.

Cependant, certaines failles ont été notées : l’absence d’agents de sécurité dans deux bureaux (M’Mah Soumaya et Fatou N’Guèye) ainsi que l’absence d’observateurs dans plusieurs centres.

« Au début, les citoyens étaient mobilisés dans ce centre, mais l’affluence a ensuite diminué. Nous attendons encore d’autres électeurs pour qu’ils puissent exercer leur droit civique. Pour le moment, tout se passe bien, il n’y a pas de problèmes majeurs. Quant aux observateurs, ils ne sont pas présents sur place et restent ambulants », a expliqué Mamoudou Mara, président du bureau de vote Mömö Wandel.

Aminata Camara