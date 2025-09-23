Boussoura : la drogue kush fait une nouvelle victime

Des habitants du quartier Boussoura, situé sur la route du Niger dans la commune de Matam, ont découvert ce mardi 23 septembre 2025 le corps sans vie d’un jeune homme d’une vingtaine d’années, non identifié, à proximité d’une banque privée.

Interrogé sur les circonstances de cette découverte, le chef du secteur 1, Amadou Camara, raconte : « Ce matin, j’étais chez moi vers 7 h quand un ami m’a informé qu’un corps avait été retrouvé dans mon quartier, sur la route du Niger. Aussitôt alerté, j’ai contacté le chef de quartier pour l’informer de cette triste nouvelle. Nous nous sommes ensuite rendus sur les lieux pour prendre les dispositions nécessaires ».

Quelques heures plus tard, la police technique et scientifique est arrivée sur place pour effectuer les constatations. Selon les premières observations, le décès serait lié à la consommation de la drogue kush.

« C’est un toxicomane. Il a consommé de la drogue kush, c’est ce qui a causé sa mort », confie un responsable de la police scientifique.

Au moment de notre départ, le corps était en cours d’évacuation vers la morgue de la police scientifique.

Balla Yombouno