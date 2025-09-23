Référendum : premiers résultats partiels de la diaspora guinéenne

À l’issue du scrutin référendaire du 21 septembre, les premiers résultats partiels en provenance de la diaspora guinéenne commencent à être connus. Dans plusieurs pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique, les électeurs guinéens inscrits ont pris part massivement ou faiblement selon les zones au vote sur le projet de nouvelle Constitution.

En Afrique, la mobilisation a été variable selon les pays.

Maroc : avec 6 549 inscrits, le taux de participation a atteint 91,15 %. Sur 6 512 suffrages exprimés, le “Oui” l’emporte largement avec 99,36 % contre 0,64 % pour le “Non”.

Nigeria : la participation est quasi-totale (99,72 %). Sur 3 319 voix valides, 92,29 % se sont prononcés pour le “Oui” et 7,71 % pour le “Non”.

Afrique du Sud : sur 236 suffrages valablement exprimés, 80,93 % de “Oui” contre 19,07 % de “Non”, avec une participation record de 95,62 %.

Angola : sur 7 708 inscrits, la participation s’établit à 55,03 %. Le “Oui” obtient 83,76 %, contre 16,24 % pour le “Non”.

Gabon : taux de participation de 51,58 % avec un “Oui” à 84,09 % et un “Non” à 15,91 %.

Burkina Faso : 77,82 % de participation, avec 89,63 % de “Oui” contre 10,37 % de “Non”.

Bénin : faible mobilisation (33,62 %), mais le “Oui” l’emporte avec 74,11 % contre 25,89 % de “Non”.

Togo : taux de participation élevé (82,37 %) avec un résultat de 78,20 % pour le “Oui” contre 21,80 % pour le “Non”.

Tunisie : participation plus faible (35 %), mais le “Oui” sort en tête avec 82,17 % contre 17,83 %.

Dans la zone Amérique, Cuba enregistre une participation de 100 % avec 74 votants sur 73 inscrits (dont un par dérogation). Sur les 73 suffrages exprimés, 100 % se sont prononcés pour le “Oui”.

Aux Émirats Arabes Unis, le taux de participation s’élève à 91,50 %. Sur 627 suffrages valides, le “Oui” a recueilli 86,44 %, contre 13,56 % pour le “Non”.

En Europe, les résultats sont contrastés selon les pays.

Allemagne : participation de 91,16 %. Le “Oui” l’emporte largement avec 86,66 % contre 13,34 % de “Non”.

Angleterre : taux de participation faible (18,11 % à 38,01 % selon les centres). Le “Oui” s’impose avec 74,32 % contre 25,68 % de “Non”.

Espagne : participation limitée (20,70 %), mais le “Oui” reste majoritaire avec 80,84 % contre 19,16 %.

Pays-Bas : 67,08 % de participation, avec 90,31 % de “Oui” contre 9,69 % de “Non”.

Russie : taux de participation de 71,78 %. Sur 690 suffrages valides, le “Oui” recueille 76,23 %, contre 23,77 % pour le “Non”.

Aminata Camara