Référendum constitutionnel : résultats partiels en régions, le “Oui” largement en tête

La Direction Générale des Élections poursuit la publication des résultats partiels du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, ce mardi 23 septembre. Les chiffres issus de plusieurs régions administratives confirment une large avance du “Oui”, avec des taux de participation souvent supérieurs à 90 %.

Région de Kindia

Dans la préfecture de Dubréka, la commune rurale de Badi a enregistré 4 783 votants sur 5 037 inscrits, soit un taux de participation de 93,35 %. Les suffrages valablement exprimés s’élèvent à 4 667, dont 96,55 % pour le Oui et 3,45 % pour le Non.

À Falésade, sur 5 035 inscrits, 4 881 électeurs se sont rendus aux urnes (94,19 %). Le Oui a obtenu 92,58 %, contre 7,42 % pour le Non.

À Khorira, plus vaste circonscription, 20 173 votants sur 21 845 inscrits ont participé, avec 91,05 % de Oui et 8,95 % de Non.

La commune de Wossou affiche une forte mobilisation (96,19 % de participation) et un Oui écrasant à 97,40 %.

Dans la préfecture de Forécariah, les tendances sont similaires : à Alasoyah, le Oui recueille 93,66 %, et à Gbenty, 98,26 %, avec un taux de participation de 97,24 %.

Région de Boké

Les résultats de la préfecture de Gaoual confirment la domination du Oui : à Kakoni, il atteint 95,59 %, à Wendimbourg 98,31 %, et à Dabis 98,39 %. Kanfarandé suit la même tendance avec 97,50 % de Oui.

Région de Kankan

La préfecture de Mandiana affiche des scores particulièrement élevés en faveur du Oui. À Balandougouba, celui-ci obtient 99,42 %, à Faralakö 99,67 %, à Kantoumanina 99,56 %, et à Kignéra 99,51 %.

Dans la commune urbaine de Mandiana, la participation a frôlé les 100 %, avec 99,37 % de Oui.

Dans la préfecture de Siguiri, la commune de Fidako enregistre 98,22 % de Oui, tandis qu’à Koumandjanbourou, le Oui atteint 99,13 %.

Région de Labé

Les premières remontées de Tougué et Mali montrent également une forte adhésion : à Fatako, le Oui est à 94,38 %, à Félokoundoua 97,30 %, et à Konan 93,46 %.

À Tangaya, sur 3 470 suffrages valables, le Oui atteint 96,40 %.

Région de Koubia

La commune de Gadawoundou a enregistré 97,69 % de Oui, tandis qu’à Koumbia, ce score descend à 93,15 %. À Matakao, il est de 90,70 %, et à Misra, 96,49 %.

Aminata Camara