Accueil » Siguiri : des formateurs électoraux en colère, primes impayées malgré trois jours de travail
À Siguiri, la tension est montée d’un cran ce mardi 22 septembre 2025. Des dizaines de formateurs électoraux ont pris d’assaut le bureau du directeur préfectoral des élections pour exiger le paiement de leurs primes de formation.

Selon eux, malgré trois jours de travail intense du 19 au 21 septembre aucun paiement ne leur a été versé, alors que leurs collègues de Boké, Mandiana, Kankan ou Faranah ont déjà touché leur dû.

Kouyaté, l’un des formateurs en colère, dénonce une injustice flagrante.

« Le 18 septembre, on nous a appelés via le numéro vert 105 pour nous demander nos numéros Orange Money, en nous promettant un paiement rapide. Depuis, silence radio. Et le plus choquant, c’est que ceux que nous avons formés ont déjà reçu leurs primes, alors que nous, les formateurs, attendons toujours. C’est inadmissible », a-t-il indiqué.

Les contestataires affirment que le directeur préfectoral des élections leur avait garanti un paiement avant midi. Mais, en fin d’après-midi, nouveau désarroi : seules les primes des membres des bureaux de vote étaient disponibles, pas celles des formateurs.

Face à la grogne, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a joint les protestataires par téléphone, leur assurant que les paiements seraient effectués dans les plus brefs délais.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

