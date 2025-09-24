ledjely
Accueil » Résultats provisoires : Le Oui pulvérise le Non à 89,38 % contre 10,62 %
A la uneActualités

Résultats provisoires : Le Oui pulvérise le Non à 89,38 % contre 10,62 %

Par LEDJELY.COM

Après la publication des résultats partiels du scrutin référendaire par la directrice générale des élections, dans la soirée du mardi 23 septembre 2025, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le Général Ibrahima Kalil Condé, a annoncé les résultats globaux provisoires sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les 34 missions diplomatiques.

« Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, je déclare que le projet de nouvelle Constitution soumis à l’approbation du peuple par voie référendaire, avec un taux de participation de 86,42 %, a obtenu 5 135 951 voix, soit 89,38 % en faveur du Oui, contre 610 376 voix, soit 10,62 % pour le Non. Il est donc provisoirement adopté », a déclaré le ministre.

Il a précisé que, conformément à la procédure légale, ces résultats provisoires seront transmis à la Cour suprême. Celle-ci est l’institution compétente pour en assurer l’examen, traiter d’éventuels contentieux, valider les résultats et proclamer les résultats définitifs.

Par ailleurs,  le ministre Ibrahima Kalil Condé a réaffirmé l’engagement du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, de la Direction générale des élections ainsi que du gouvernement à œuvrer pour un processus électoral transparent, crédible et conforme aux principes démocratiques du pays.

Aminata Camara 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

CPI : quand les pays de l’AES tirent sur l’ambulance

LEDJELY.COM

Référendum constitutionnel : résultats partiels en régions, le “Oui” largement en tête

LEDJELY.COM

Siguiri : des formateurs électoraux en colère, primes impayées malgré trois jours de travail

LEDJELY.COM

Sangarédi : une accusation de sorcellerie ravive des tensions à Almamiya

LEDJELY.COM

Boussoura : la drogue kush fait une nouvelle victime

LEDJELY.COM

Référendum constitutionnel : Kankan partage ses satisfactions et ses doutes

LEDJELY.COM
Chargement....