Résultats provisoires : Le Oui pulvérise le Non à 89,38 % contre 10,62 %

Après la publication des résultats partiels du scrutin référendaire par la directrice générale des élections, dans la soirée du mardi 23 septembre 2025, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le Général Ibrahima Kalil Condé, a annoncé les résultats globaux provisoires sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les 34 missions diplomatiques.

« Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, je déclare que le projet de nouvelle Constitution soumis à l’approbation du peuple par voie référendaire, avec un taux de participation de 86,42 %, a obtenu 5 135 951 voix, soit 89,38 % en faveur du Oui, contre 610 376 voix, soit 10,62 % pour le Non. Il est donc provisoirement adopté », a déclaré le ministre.

Il a précisé que, conformément à la procédure légale, ces résultats provisoires seront transmis à la Cour suprême. Celle-ci est l’institution compétente pour en assurer l’examen, traiter d’éventuels contentieux, valider les résultats et proclamer les résultats définitifs.

Par ailleurs, le ministre Ibrahima Kalil Condé a réaffirmé l’engagement du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, de la Direction générale des élections ainsi que du gouvernement à œuvrer pour un processus électoral transparent, crédible et conforme aux principes démocratiques du pays.

