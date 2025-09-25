ledjely
Dixinn : des agents de bureaux de vote en sit-in pour réclamer leurs primes

Par LEDJELY.COM

Quelques jours après le scrutin référendaire du 21 septembre 2025, des irrégularités dans le paiement des primes continuent de faire débat à Dixinn. Les membres des bureaux de vote se disent lésés et ont décidé de faire entendre leur voix.

Ce jeudi 25 septembre, très tôt le matin, plusieurs agents se sont regroupés devant la mairie de Dixinn pour réclamer ce qui leur reste dû.

« Il s’agissait de revendiquer le solde de nos primes, car nous avons constaté des différences dans le paiement », a confié un président de bureau. « Aujourd’hui, nous avons manifesté devant la commune et on nous a assuré que le reste de l’argent nous serait restitué. Nous sommes donc ici dans l’attente de ce versement », a-t-il dit.

Interrogé sur l’origine de ce manquement, l’agent pointe du doigt le directeur communal des élections.

« Nous ne connaissons pas la personne exacte qui a retenu nos fonds, mais nous accusons le directeur communal, qui est responsable de cette opération. Normalement, dès la formation, chaque membre du bureau devrait recevoir sa prime complète. Nous avons appris cette irrégularité par la suite », a-t-il conclu.

Notre équipe a tenté de contacter le directeur communal pour obtenir des explications, mais toutes nos tentatives sont restées vaines.

Aminata Camara

