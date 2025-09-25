Sanoyah : Un jeune sierra-léonais meurt après avoir consommé de la drogue Kush

La consommation de drogue chez les jeunes continue de semer la tragédie. Ce jeudi 25 septembre au matin, le corps sans vie d’un jeune homme d’une vingtaine d’années a été découvert au bord d’un marigot, dans le quartier Sanoyah-Rails Plateau, commune urbaine de Coyah.

Selon le chef de quartier, Ibrahima Sory Camara, après constatation par la police scientifique de Coyah, le jeune, de nationalité sierra-léonaise, serait décédé après avoir consommé de la drogue Kush.

« Rien qu’en voyant les vomissures retrouvées à côté de son corps, on pouvait deviner qu’il avait pris de la drogue Kush. Il a été identifié grâce à l’un de ses amis, qui nous a confirmé qu’il était récemment à Coyah. Malheureusement, aucun membre de sa famille n’est venu. Le procureur de Coyah a alors confié le corps aux autorités locales, et nous avons procédé à l’enterrement après la prière de 14 h », a-t-il expliqué.

Le chef de quartier ajoute que tous les jeunes qui fréquentaient les abords de ce marigot bien connu pour être un lieu de consommation de la drogue Kush ont été dispersés par les autorités.

Balla Yombouno