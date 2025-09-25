ledjely
Accueil » Sanoyah : Un jeune sierra-léonais meurt après avoir consommé de la drogue Kush
ActualitésBasse-GuinéeFaits-diversSociété

Sanoyah : Un jeune sierra-léonais meurt après avoir consommé de la drogue Kush

Par LEDJELY.COM

La consommation de drogue chez les jeunes continue de semer la tragédie. Ce jeudi 25 septembre au matin, le corps sans vie d’un jeune homme d’une vingtaine d’années a été découvert au bord d’un marigot, dans le quartier Sanoyah-Rails Plateau, commune urbaine de Coyah.

Selon le chef de quartier, Ibrahima Sory Camara, après constatation par la police scientifique de Coyah, le jeune, de nationalité sierra-léonaise, serait décédé après avoir consommé de la drogue Kush.

« Rien qu’en voyant les vomissures retrouvées à côté de son corps, on pouvait deviner qu’il avait pris de la drogue Kush. Il a été identifié grâce à l’un de ses amis, qui nous a confirmé qu’il était récemment à Coyah. Malheureusement, aucun membre de sa famille n’est venu. Le procureur de Coyah a alors confié le corps aux autorités locales, et nous avons procédé à l’enterrement après la prière de 14 h », a-t-il expliqué.

Le chef de quartier ajoute que tous les jeunes qui fréquentaient les abords de ce marigot bien connu pour être un lieu de consommation de la drogue Kush  ont été dispersés par les autorités.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Dixinn : des agents de bureaux de vote en sit-in pour réclamer leurs primes

LEDJELY.COM

Droits de l’Homme : un collectif interpelle Doumbouya pour revenir sur la grâce de Dadis

LEDJELY.COM

Donald Trump : le président qu’il ne fallait pas pour l’Afrique

LEDJELY.COM

Bel Air Mining : des employés exigent le départ du DG, la direction dénonce un mouvement illégal

LEDJELY.COM

Médias : des anciens travailleurs de la Radio Nostalgie réclament leurs arriérés de salaire

LEDJELY.COM

Tourisme: l’ONT promeut la destination Guinée au Salon International du Tourisme de Paris (IFTM Top Resa)

LEDJELY.COM
Chargement....