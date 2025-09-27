Référendum : la Cour suprême valide les résultats provisoires

72 heures après la publication des résultats provisoires du scrutin du 21 septembre, la Cour suprême a tranché. Réunie ce vendredi 26 septembre à Conakry, la plus haute juridiction de l’État, dirigée par le Premier président Fodé Bangoura, a confirmé la victoire écrasante du « Oui » au projet de nouvelle Constitution et rejeté les recours déposés par le Bloc Libéral et le Bloc pour l’alternance en Guinée.

Dans son arrêt solennel, la Cour a statué :

La cour a déclare irrecevable la requête présentée par les partis politiques Bloc Libéral et Bloc pour l’alternance en Guinée.

Au fond, rejette cette requête comme non fondée.

Proclame le résultat définitif du référendum du 21 septembre 2025 sur le projet de Constitution soumis au peuple de Guinée, avec les chiffres suivants :

Électeurs inscrits : 6 778 458

Votants : 5 957 807

Suffrages exprimés : 5 746 327 (96,55 %)

Taux de participation : 96,42 %

« Oui » : 5 137 951 voix (89,38 %)

« Non » : 610 367 voix (10,62 %)

Enfin, la Cour a ordonné la notification de cet arrêt aux plus hautes autorités de l’État ainsi que sa publication au Journal officiel de la République de Guinée.

Aminata Camara