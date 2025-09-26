Kankan : un jeune conducteur de taxi-moto tué dans le quartier Bordo Rails

Dans la commune de Kankan, ce vendredi matin, le corps sans vie d’un jeune conducteur de taxi-moto a été découvert, égorgé, dans le quartier Bordo Rails aux alentours de 9 heures. Ce sont les enfants du quartier qui ont été les premiers à tomber sur cette scène macabre.

Pour l’instant, l’identité de la victime reste inconnue. Cette tragique découverte survient quelques jours seulement après qu’un autre conducteur de taxi-moto ait été grièvement blessé par des bandits armés sur la nationale Kankan-Kouroussa, qui lui avaient dérobé son engin et ses biens.

Selon les responsables locaux, le corps a été abandonné sur une parcelle vide. Le président du conseil de quartier de Bordo Rails, Souleymane Condé, raconte avoir été informé alors qu’il s’apprêtait à prendre sa douche.

« Il était environ 10 heures quand deux jeunes m’ont annoncé la découverte d’un corps dans notre quartier. Nous nous sommes immédiatement rendus sur les lieux. J’ai constaté qu’il était égorgé et j’ai demandé à tout le monde de rester sur place sans toucher au corps. Nous avons alerté les autorités locales et, avec elles, nous essayons de l’identifier », a-t-il expliqué.

Le président de la délégation spéciale de la commune, Arafan Moussa Koulibaly, s’est également rendu sur le site. Il confirme l’horreur de la scène et souligne la difficulté à identifier le défunt.

« nous n’avons pas encore pu identifier la victime. Les représentants de tous les bureaux de taxi-motos sont passés, ainsi que d’autres entités, mais aucune personne n’a pu reconnaître le défunt », a-t-il déclaré.

La population locale vit dans la peur et l’incompréhension, tandis que les autorités poursuivent les investigations pour élucider cette nouvelle tragédie.

Michel Yaradouno, depuis Kankan.