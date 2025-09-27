ledjely
Accueil » Promulgation du texte constitutionnel : un boulevard pour le général Doumbouya ?
Promulgation du texte constitutionnel : un boulevard pour le général Doumbouya ?

Par LEDJELY.COM

Quatre ans après le coup d’État du 5 septembre 2021, la Guinée ouvre une nouvelle page de son histoire politique. Le pays s’est enfin doté d’une Constitution, adoptée par référendum le 21 septembre dernier et promulguée ce vendredi 26 septembre 2025 par le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya.

Jusqu’ici, la Guinée vivait sous une charte de transition rédigée par le CNRD, qui a pris le pouvoir après la chute du régime d’Alpha Condé. Désormais, une nouvelle loi fondamentale encadre la vie institutionnelle du pays.

La promulgation est intervenue quelques heures seulement après la confirmation des résultats définitifs du scrutin par la Cour suprême. Sans surprise, la plus haute juridiction a entériné les chiffres provisoires annoncés par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

Selon la Cour suprême, le texte a été approuvé à une écrasante majorité de 89,38 %, soit 5 135 951 suffrages exprimés.

Ainsi, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya ouvre un boulevard pour sa  candidature à la prochaine présidentielle, qui, si elle intervenait pourrait sans surprise avoir le soutien indéfectible des membres du gouvernement.

