Drame à Taouyah : une jeune nourrice met fin à ses jours à l’aide d’un couteau

Dans la matinée de ce lundi 29 septembre, un drame s’est produit à Taouyah, dans la commune de Ratoma.

Âgée d’une vingtaine d’années, Fatoumata Diaraye s’est donnée la mort au petit matin, laissant derrière elle un bébé âgé de seulement quelques jours. Selon les informations recueillies sur place, la défunte avait passé la nuit en compagnie de sa tante et de son enfant. C’est au lever du jour qu’elle aurait commis l’acte fatal dans le salon familial.

Interrogé, son frère Mamadou Mouctar Diallo, encore sous le choc, témoigne : « C’est très difficile à expliquer, mais c’est ce qui s’est passé. Elle était avec sa tante à la maison, ils ont passé la nuit ensemble. Vers 5 heures, elle sort de la chambre, laissant sa tante dormir avec l’enfant. Elle sort commettre l’acte au niveau du salon. Elle a été aperçue par deux fillettes qui ont vite alerté la tante pour dire que Diaraye est tombée en train de se tordre de douleur ».

D’après les témoignages, la jeune mère ne présentait aucun antécédent de troubles mentaux. Cependant, elle souffrait d’hypertension post-partum et suivait un traitement médical.

« Mentalement, elle n’avait pas de problème. Seulement, elle a nouvellement accouché, elle souffrait un peu de la tension. Ce matin, elle avait rendez-vous à l’hôpital Jean-Paul II avec mon grand frère qui est laborantin, et son oncle également », explique Mamadou Mouctar Diallo.

La victime aurait utilisé un couteau, comme en témoignent les traces observées sur son cou. Transportée d’urgence à l’hôpital, elle n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

« Je faisais partie des gens qui l’ont conduite à l’hôpital. Elle était imbibée de sang. On a vu des traces d’un couteau au niveau de son cou. Certainement, c’est à partir de là qu’elle s’est suicidée », confie son frère.

Mariée à son cousin, dont elle venait d’avoir le premier enfant, Fatoumata Diaraye préparait le baptême de son bébé prévu pour vendredi prochain.

« Elle n’est pas avec son mari. Son mari est à Conakry ici, ils se sont même séparés hier soir. Mais il n’y avait pas de problème entre eux. C’est son premier enfant. Elle avait 20 ans », a conclu Mamadou Mouctar Diallo, bouleversé.

Aminata Camara