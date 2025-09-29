LGFP : le nouveau président officiellement installé

Ce lundi 29 septembre, Lucien Guilao a officiellement cédé sa place de président de la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) à Mamady. Diomandé, lors d’une cérémonie tenue au siège de l’institution. En présence des membres du Comité exécutif (Comex), des présidents de clubs et de la presse sportive, le Secrétaire général de la Fédération guinéenne de football (FGF) a procédé à l’installation du nouveau patron de la Ligue.

Dans son allocution, le président sortant, Lucien Guilao, s’est dit satisfait de la passation et a rappelé son attachement au football guinéen.

« Tout d’abord, je remercie le Comex, même si c’est particulier, car c’est aussi mon Comex. J’ai fait campagne pour eux. Il est naturel de céder la place à un autre, c’est la règle du jeu. Le nouveau président connaît bien la maison, c’est aussi un frère. Je serai disponible pour lui apporter mon aide. L’essentiel, c’est que le football triomphe. Enfin, je remercie tout le personnel de la Ligue. Si nous avons réussi certaines choses, c’est grâce à un effort collectif », a-t-il affirmé.

Prenant la parole, le nouveau président, Mamady Diomandé, a pris l’engagement de poursuivre les chantiers pour le développement du football.

«Le chantier qui nous attend est immense, mais je promets à mon frère Lucien de préserver les acquis et d’accueillir sa contribution. Je remercie également les présidents de clubs qui œuvrent pour le développement de notre football. J’en appelle à leur responsabilité afin de rendre leurs clubs moins dépendants de la subvention de la FGF, car sinon, des difficultés surgiront », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, le Secrétaire général de la FGF a annoncé que les fonds nécessaires à la reprise du championnat sont déjà disponibles, permettant ainsi à la Ligue d’engager rapidement les préparatifs pour un démarrage effectif en octobre.

Lonceny Camara