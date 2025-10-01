ANAFIC : une première session semestrielle riche en orientations stratégiques

La Direction générale de l’Agence nationale de financement des collectivités locales (ANAFIC) a tenu, ce mardi 30 septembre 2024, sa toute première session semestrielle de Conseil d’administration depuis la fin du mandat du précédent conseil. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l’agence, en présence du président du Conseil d’administration.

Organisée au siège de l’ANAFIC, cette rencontre a réuni les membres du Conseil d’administration ainsi que les partenaires institutionnels autour de sujets majeurs liés à la gouvernance locale et au financement du développement.

Les travaux ont porté notamment sur la présentation institutionnelle de l’ANAFIC, l’examen et la validation du rapport d’activités 2019-2025, la présentation du PTBA 2025, ainsi que l’adoption du règlement intérieur du Conseil d’administration. Les participants ont également formulé des orientations et recommandations pour renforcer les actions de l’agence.

Dans son discours, le directeur général de l’ANAFIC a rappelé l’importance de cette première session. « Elle nous permet de dresser un état des lieux objectif, de valider les outils de gouvernance interne et de tracer ensemble les grandes orientations stratégiques », a-t-il déclaré.

Sekou Mawa Touré a également profité de l’occasion pour présenter quelques acquis majeurs enregistrés ces dernières années, parmi lesquels :

La mise en œuvre effective du FNDL, du FODEL et du FODECOM ;

Le financement de projets locaux visant à améliorer l’accès aux infrastructures de base ;

L’instauration de mécanismes de planification locale participative, renforçant la transparence et l’appropriation citoyenne ;

La montée en puissance de l’ANAFIC comme outil central de la réforme de la gouvernance locale.

De son côté, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Matam, membre du Conseil d’administration au nom des représentants des collectivités, s’est réjoui de sa désignation par le chef de l’État.

« Nous sommes trois représentants des collectivités au sein de ce conseil. Nous penserons à toutes les communes, à la réussite du Conseil d’administration de l’ANAFIC et au succès de la Guinée sur le plan international en matière de réalisation de nombreux projets dans nos collectivités », a souligné Badra Koné.

Pour le président du Conseil d’administration, Ahmed Karifa Diawara, l’ANAFIC occupe une place particulière dans le paysage institutionnel guinéen. « Cela se traduit par l’étendue de ses missions et l’importance des ressources qu’elle est chargée de gérer », a-t-il précisé.

Selon lui, cette session inaugurale a permis de valider plusieurs points essentiels pour orienter le travail de l’agence dans les prochaines années.

« Notamment le rapport d’activités des années précédentes, le programme prévisionnel d’investissement et d’appui aux collectivités pour l’année en cours, ainsi que les axes d’amélioration de la gestion financière, technique et administrative de l’ANAFIC. En outre, nous adopterons le règlement intérieur du Conseil d’administration », a-t-il poursuivi.

Avant de clore ses propos, il a rassuré l’assistance quant au suivi des recommandations issues des débats.

« Des recommandations ont été faites à l’ANAFIC dans le cadre de son rayonnement et le renforcement de l’impact de ses activités auprès des collectivités locales… Pour nous, la session s’est très bien déroulée, les débats ont été riches. Nous avons formulé des recommandations qui vont orienter l’Agence nationale de financement des collectivités locales dans ses actions pour les mois et années à venir », a-t-il soutenu.

