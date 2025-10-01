Scrutin du 28 décembre : entre espoirs et inquiétudes des Guinéens

L’annonce officielle de la date de l’élection présidentielle en Guinée, fixée au 28 décembre 2025, suscite des réactions diverses au sein de la population. Entre craintes de perturbations, contestations et attentes d’un retour à l’ordre constitutionnel, les citoyens expriment leurs avis, parfois avec inquiétude, parfois avec espoir.

Les autorités de la transition ont annoncé la date du scrutin présidentiel, prévue pour le 28 décembre prochain, marquant ainsi une étape cruciale dans le processus politique du pays.

Dans le grand marché de Madina, Mariame Sylla, une commerçante d’une quarantaine d’années, partage ses préoccupations. Pour elle, cette période ne favorise pas un scrutin apaisé.

« La fin d’année n’est pas un moment idéal pour l’élection présidentielle. On sait tous que cette période est mouvementée en Guinée. Cette date va mélanger nos activités, car on sait que les élections ne se font pas sans risques », a-t-il lancé.

Assis devant un kiosque, une dame, qui a préféré garder l’anonymat, confie son malaise.

« Cette date me laisse un peu perplexe. On est en pleine transition et, pour être honnête, je ne comprends pas vraiment comment les choses s’organisent. On ne voit pas de véritable opposition, tout semble venir d’un seul côté, donc je me demande quel sens peut avoir une telle élection dans ces conditions. En plus, c’est la fin de l’année, une période où les gens pensent plutôt à se préparer pour le Nouvel An. Or, au lieu de vivre cette fête dans la sérénité, il y a une inquiétude parce qu’on sait que, chez nous, les élections ne se passent pas toujours dans le calme. Je n’ai pas une grande confiance en cette transition. Ce que j’attends, c’est que tout se passe bien, dans la paix », a-t-elle indiqué.

Pour Mohamed Sangaré, étudiant en droit rencontré à l’université de Sonfonia, l’annonce paraît prématurée.

« Fixer l’élection présidentielle au 28 décembre, c’est précipité. Tout n’est pas encore prêt, le fichier électoral, et même la sensibilisation des citoyens posent problème. On risque d’aller vers une élection bâclée qui pourrait créer plus de tensions que de solutions. À mon avis, il fallait d’abord assurer toutes les garanties avant d’annoncer une telle échéance », a-t-il souligné.

Issa Barry, diplômé, voit les choses autrement. Pour lui, ce scrutin reste une étape capitale pour tourner la page de la transition.

« Beaucoup de Guinéens attendent ce moment pour qu’on revienne à l’ordre constitutionnel. C’est un jour tant attendu par ceux qui espèrent retrouver la normale. J’espère seulement que les autorités tiendront parole en respectant les engagements pris depuis leur arrivée au pouvoir. La Guinée doit être au rendez-vous de la sous-région », a-t-il martelé.

Concernant le choix de la date, il estime qu’il n’est pas anodin : « La date n’a pas été choisie au hasard. Déjà, dans son adresse à la nation du 31 décembre 2024, le président Mamadi Doumbouya avait annoncé que 2025 serait une année électorale. Après le référendum, dont les résultats ont été publiés sans problème majeur, fixer la présidentielle à trois mois montre une volonté politique de tourner la page de la transition. Pour moi, le scrutin du 28 décembre est bel et bien tenable ».

Ainsi, si certains redoutent les risques liés à la période électorale et contestent la préparation du scrutin, d’autres y voient la promesse d’un retour à la normalité démocratique.

Le 28 décembre 2025 s’annonce donc comme une date décisive pour l’avenir politique de la Guinée.

M’Mah Cissé