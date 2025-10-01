Conakry Terminal renforce sa capacité opérationnelle avec la réception d’une grue Gottwald

Conakry, le 29 septembre 2025 – Conakry Terminal, filiale d’Africa Global Logistics (AGL) et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, a réceptionné une grue Gottwald d’une capacité de levage de 125 tonnes. Ce nouvel équipement, capable d’effectuer 15 mouvements de conteneurs par heure, vient renforcer le parc existant comprenant un autre engin similaire, trois portiques de quai et douze RTG, afin d’optimiser la fluidité et l’efficacité des opérations portuaires.

Entièrement financée par Conakry Terminal, cette acquisition s’inscrit dans le cadre des engagements pris par l’entreprise conformément à la convention de concession signée avec les autorités portuaires guinéennes, visant la modernisation et la dynamisation des activités du port de Conakry.

« Conakry Terminal poursuit son programme d’investissement pour accompagner l’essor de l’économie guinéenne et mettre à disposition de ses clients des prestations de niveau international dans le respect de nos engagements contractuels. Avec cette nouvelle acquisition, nous nous positionnons davantage en opérateur capable d’assurer la gestion des flux des opérations sur les deux quais qui ne cessent de s’accroître. Il vient donc renforcer l’efficacité des opérations de manutention et d’améliorer la qualité des prestations pour nos clients armateurs et réceptionnaires », a exprimé Emmanuel MASSON, Directeur général de Conakry Terminal.

Au-delà de l’amélioration opérationnelle, cet équipement ultra-moderne constitue également une opportunité pour la création d’emplois locaux. Conakry Terminal envisage de recruter et de former des jeunes guinéens au pilotage de cette grue, contribuant ainsi à l’évolution des métiers portuaires et au développement des compétences locales.

À propos d’AGL Guinée

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, maritimes, de transport et de transit en Guinée. Depuis 2011, à travers Conakry Terminal, AGL Guinée assure l’exploitation exclusive du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry et compte plus de 1 000 collaborateurs répartis au sein de ses filiales. Avec son agence à Kamsar, AGL Guinée accompagne le développement des projets miniers de la région de Boké.

L’entreprise contribue activement au développement socioéconomique du pays, tant par ses activités opérationnelles que par la formation de ses collaborateurs. Par ailleurs, AGL Guinée met en œuvre chaque année des actions sociétales au bénéfice des communautés locales, renforçant ainsi son engagement envers les populations guinéennes.

Fodé Diaouné – Responsable Régional Communication & RSE – Guinée, Sierra Leone, Libéria

fode.diaoune@aglgroup.com | M. +224 621 08 92 22