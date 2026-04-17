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Guinée : Facebook rétabli après une restriction controversée

Par LEDJELY.COM

Après plusieurs jours de restriction, le réseau social Facebook est de nouveau accessible en Guinée sans recours au VPN. Une reprise confirmée par de nombreux internautes contactés par notre rédaction, qui constatent un retour progressif à la normale sur l’une des plateformes les plus utilisées du pays.

Cette suspension partielle intervenait dans un contexte de vive polémique, au lendemain de la diffusion de vidéos jugées injurieuses mettant en cause les artistes Maya Kaba et Yama Sega. Dans ces séquences largement relayées sur les réseaux sociaux, les deux femmes se livrent à des échanges d’invectives et de propos outrageants, suscitant indignation et débats au sein de l’opinion publique.

Mais au-delà du contenu de ces vidéos, c’est la réponse qui a suivi qui a cristallisé les tensions. De nombreux citoyens ont dénoncé une mesure jugée disproportionnée, estimant qu’ils n’avaient pas à subir les conséquences des dérives de certains individus sur le Web.

Par ailleurs, une autre interrogation persiste : celle de l’absence de suites judiciaires. Malgré la gravité des propos incriminés et les appels à l’ouverture d’une procédure contre les deux artistes, aucune action judiciaire officielle n’a, à ce jour, été annoncée.

N’Famoussa Siby

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