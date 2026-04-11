Boké : «Elle s’est remariée», la famille du défunt mari justifie l’expulsion de dame Barry

Suite à la publication de ledjely.com, l’expulsion de dame Fatoumata Barry et de ses enfants à Boké continue de faire débat. Après une réticence dans un premier temps, la famille du défunt mari sort du silence et apporte des précisions sur cette affaire sensible.

L’affaire continue de faire grand bruit à Boké. Quelques heures après l’expulsion de dame Fatoumata Barry de la concession qu’elle occupait avec ses enfants, la famille de son défunt mari, longtemps restée silencieuse, a décidé de s’exprimer pour défendre sa position.

Joint par téléphone, Abdoulaye Diassy, porte-parole de la famille, se veut catégorique : la maison au centre du litige est un bien exclusivement familial, appartenant à leur mère, toujours en vie.

« C’est une maison familiale. Nous sommes au nombre de six chez notre maman. Quand mon frère a fini ses études, la construction de la maison avait déjà débuté, mais lui aussi avait contribué. Chacun de nous a fait de son mieux. Nous nous sommes tous débrouillés pour sortir notre mère de la location. Le terrain a été acheté alors que je n’étais pas encore né. Si son mari a construit sur le terrain de sa maman, comme elle le dit, la maison appartient à qui alors ? », s’interroge-t-il.

Selon lui, aucun doute n’est permis sur la propriété du bien. Il insiste sur l’effort collectif des enfants pour offrir un toit à leur mère, bien avant le mariage de leur frère aujourd’hui décédé.

Revenant sur la présence de la veuve dans la concession après le décès de son époux, la famille affirme avoir privilégié, dans un premier temps, un règlement à l’amiable. Elle dit lui avoir proposé de quitter les lieux pour « refaire sa vie ailleurs », conformément aux usages.

Face à son refus, l’affaire a été portée devant les juridictions compétentes. D’après Abdoulaye Diassy, les décisions rendues, aussi bien à Boké qu’en appel à Conakry, ont ordonné le départ de dame Barry, tout en lui accordant un délai pour libérer les lieux.

Autre élément avancé par la famille : le remariage de la veuve, jugé incompatible avec la vie dans une concession familiale.

« Elle s’est même remariée avec une personne qui n’est pas de la famille. Elle a fait venir ce dernier dans la concession. Cela dure depuis dix ans. À cause de cette situation, notre mère a même fait un AVC. Imaginez qu’elle reste là-bas et qu’elle ait des enfants avec ce dernier, il y aura toujours des obstacles à l’avenir. C’est ce que nous voulons éviter », a-t-il expliqué.

Pour la famille, il s’agit avant tout d’anticiper d’éventuels conflits liés à l’héritage et à l’occupation du bien.

Monsieur Diassy insiste : « Il ne s’agit pas de l’exclure, mais de préserver un bien familial et d’éviter toute confusion à l’avenir ».

Malgré ces arguments, la situation sur le terrain reste préoccupante. Expulsée ce samedi matin, dame Fatoumata Barry vit désormais chez des voisins avec ses enfants, dans des conditions précaires, en attendant une solution.

Son fils aîné, actuellement pris en charge dans un orphelinat de Boké, dénonce la manière dont l’expulsion a été menée. Il accuse ses oncles d’avoir rompu tout soutien familial.

Au-delà du conflit familial, cette affaire met en lumière une problématique récurrente en Guinée : la difficile cohabitation entre décisions de justice, poids des traditions et protection des veuves.

Mamadou BAH, depuis Boké