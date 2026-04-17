Élections du 31 mai : le MPDG de Siaka Barry choisit le retrait total

Au lendemain de la publication des listes des candidats et partis retenus pour les élections législatives et communales du 31 mai 2026 par la Direction générale des élections, le Mouvement Populaire Démocratique de Guinée (MPDG) sort enfin de son silence. Le parti annonce clairement qu’il ne participera à aucun scrutin, invoquant une décision issue de ses évaluations internes et fidèle à ses principes cardinaux.

C’est son président, Siaka Barry, qui a personnellement levé toute équivoque à travers une déclaration. Il affirme que cette position fait suite à de nombreuses interpellations.

« Depuis l’enclenchement du processus de retour à l’ordre constitutionnel, vous êtes nombreux à questionner notre silence et à vous interroger sur notre positionnement politique. Ces interpellations légitimes deviennent de plus en plus persistantes à l’orée de ces nouvelles échéances législatives et communales que notre pays s’apprête à vivre. Aujourd’hui, au lendemain de la validation des listes de candidatures, le MPDG tient à informer ses militants et sympathisants, de la base au sommet, que conformément à nos propres évaluations internes et pour rester en phases avec nos principes cardinaux, nous avons jugé nécessaire de ne pas prendre part aux prochaines joutes électorales dans notre pays », a-t-il déclaré.

Comme lors de la présidentielle de décembre 2025, le MPDG choisit donc de rester en marge du processus électoral. Une position sans ambiguïté, qui s’accompagne d’une absence totale de consigne de vote.

« Nous ne sommes ni candidats ni alliés à un candidat, dans aucune forme de scrutin, quelle que soit la circonscription, sur toute l’étendue du territoire national », a ajouté Siaka Barry.

Par ailleurs, le président du MPDG a appelé ses militants à faire preuve de responsabilité et de civisme, afin de préserver la paix et la quiétude sociale durant cette période électorale sensible.

Michel Yaradouno, depuis Kankan