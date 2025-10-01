ledjely
Gal Mamadi Doumbouya : « Restons unis, disciplinés et solidaires »

Par LEDJELY.COM

À la veille de la célébration du 67ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Guinée, le président de la transition, le Général Mamadi Doumbouya, a adressé un message solennel à la nation. Entre hommage au passé, mise en avant des acquis récents et appel à l’unité, le président de la transition a tracé les grandes lignes de sa vision pour l’avenir.

Dans une allocution retransmise sur les antennes de la télévision nationale, le président de la transition a rappelé la portée historique du 2 octobre 1958, jour où la Guinée a fait « le choix courageux de la liberté et de la dignité ». Pour Mamadi Doumbouya, cet héritage demeure une « source inépuisable d’inspiration » à laquelle il faut rester fidèle, tout en ouvrant « un nouveau chapitre » pour la Guinée.

Évoquant la trajectoire du pays depuis le 5 septembre 2021, le Général Doumbouya a insisté sur les réformes engagées en matière d’ordre, de discipline et de gouvernance. Il a notamment mis en exergue la première notation souveraine de la Guinée, classée B+ avec perspective stable, « un signal fort de la crédibilité de nos réformes et de la confiance de la communauté financière internationale ».

Selon lui, cette avancée propulse désormais la Guinée « au rang de deuxième puissance économique de l’Afrique francophone de l’Ouest », ouvrant la voie à des financements compétitifs et durables.

Au cœur de son discours, le président a longuement insisté sur le programme Simandou 2040, qu’il décrit comme « un véritable pont vers la prospérité ». Un projet qui, selon lui, repose sur l’exploitation transparente des ressources naturelles, le financement d’infrastructures modernes  et surtout l’investissement dans le capital humain à travers l’éducation, la formation et la recherche.

« Simandou 2040, c’est avant tout vous, les femmes, les hommes, les filles et les fils de notre nation », a-t-il déclaré, mettant en avant la place centrale des Guinéens dans la construction de l’avenir du pays.

Par ailleurs, le président Doumbouya a lancé un vibrant appel à la cohésion nationale. « Restons unis, disciplinés et solidaires, car c’est ensemble et seulement ensemble que nous construirons la Guinée de demain ».

Il a également rendu hommage aux générations passées, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu’à la jeunesse et aux femmes, « sève et avenir de la République de Guinée ».

N’Famoussa Siby

 

