Koundara : un Nigérian condamné à 5 ans de prison pour détention de cocaïne

Par LEDJELY.COM

Le Tribunal de Première Instance (TPI) de Koundara a condamné, ce mercredi 1er novembre 2025, un ressortissant nigérian du nom de Desmond Chidera Aguani à cinq ans de réclusion ferme et au paiement d’une amende de 45 millions de francs guinéens.

L’homme avait été interpellé à la frontière de Sambailo alors qu’il tentait de rallier le Sénégal. Lors de son arrestation, les agents de la cellule anti-drogue de la police avaient découvert en sa possession 56 grammes de cocaïne.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 1er septembre 2025, Desmond Chidera Aguani a comparu pour offre et cession de drogue à haut risque, un crime sévèrement réprimé par la législation guinéenne.

À l’issue de son jugement, il a été transféré à la Maison centrale de Koundara où il devra purger sa peine.

Cette condamnation s’inscrit dans la dynamique engagée par les autorités judiciaires pour freiner le trafic de stupéfiants, particulièrement actif dans les zones frontalières considérées comme stratégiques.

Mamadou Bah, depuis Boké

