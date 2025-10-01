Accréditation et habilitation 2024-2025 : l’ANAQ dévoile ses résultats provisoires

L’Autorité nationale de l’assurance qualité dans l’enseignement, la formation et la recherche (ANAQ) a proclamé, ce jeudi 1er octobre 2025, les résultats provisoires des évaluations pour l’accréditation des programmes et l’habilitation institutionnelle, session 2024-2025. La cérémonie s’est tenue en visioconférence depuis les locaux de l’institution.

Selon le président de l’ANAQ, Pr. Kabinet Oularé, quatre institutions d’enseignement supérieur ont soumis leurs candidatures pour l’habilitation, dont deux publiques, avec un total de 31 diplômes examinés. Parallèlement, 26 programmes ont été présentés pour l’accréditation. À cela s’ajoutent trois rapports d’évaluation externe de programmes non examinés lors de la session 2023-2024.

Au total, 51 experts dont deux internationaux et 13 étudiants ont participé aux travaux. « Dans l’ensemble, les évaluations se sont déroulées dans de bonnes conditions », a indiqué Pr. Oularé.

Il a par ailleurs salué l’évolution positive du processus.

« La principale information, c’est que les institutions s’impliquent de plus en plus dans la démarche qualité. Les résultats démontrent qu’il y a une maturité qui commence à se faire sentir dans la qualité des résultats produits par les institutions au fil des années », a-t-il souligné.

Selon lui, cette année, sur les 29 programmes soumis, plus de 70 % pourraient être accrédités.

« Par rapport à ces résultats prévus, un effort important est en cours, soutenu par la mise en place récente des cellules internes d’assurance qualité dans les établissements. Cela va favoriser la promotion de la culture de la qualité », a-t-il expliqué.

Accréditation des programmes : sur 29 programmes candidats, 5 ont été accrédités sous réserve, 5 ont reçu un avis favorable et 19 un avis non favorable.

Habilitation institutionnelle : sur 51 diplômes examinés dans 4 institutions, 1 a été habilité sous réserve et 3 ont reçu un avis favorable.

Pr. Kabinet Oularé a précisé que : « Les entités évaluées disposent de cinq (5) jours, du 1er au 8 octobre 2025, pour faire appel. Les résultats définitifs seront proclamés par la suite. Deux mois sont accordés aux entités ayant un avis sous réserve afin d’améliorer leurs scores d’atteinte des standards de qualité. La date limite de dépôt des rapports d’amélioration est fixée au 15 décembre 2025 ».

Balla Yombouno