Le 2 octobre 1958 « J’étais à l’école, en CP2 », se remémore le patriarche de Guéckédou 

2 octobre 1958-2 octobre 2025, la Guinée célèbre ses 67 ans de souveraineté nationale. À Guéckédou, le patriarche Fodé Mathias Dembadouno se remémore encore de cette date historique de la Guinée : jour de l’indépendance.

Né en 1950, Fodé Mathias Dembadouno, aujourd’hui patriarche de Guéckédou, se souvient de son enfance lors du référendum du 28 septembre 1958, qui a ouvert la voie à l’indépendance proclamée le 2 octobre de la même année. Assis sur son trône, vêtu de son boubou traditionnel et arborant un sourire empreint de nostalgie, il replonge dans ces moments historiques.

« La date du 28 septembre 1958 est connue de tous les Guinéens. À cette époque, j’étais encore très jeune, j’avais seulement 8 ans. Mais je me souviens qu’à la veille du référendum, certaines élites, car il y avait moins d’intellectuels à l’époque, venaient dire que nous allions voter et que nos parents devaient dire NON. Cette date est inoubliable, car elle raconte notre histoire. Elle nous a montré comment nous allions voter pour le référendum, puis le 2 octobre 1958. Après le NON en septembre, le 2 octobre, nous avons obtenu notre indépendance. C’est ce que je retiens de ces dates », raconte Fodé Mathias Dembadouno.

Quand on lui demande ce qu’il faisait le jour de la proclamation de l’indépendance, il confie : « Comme je le disais, j’étais encore jeune. Mais je savais un peu de quoi il s’agissait. J’étais à l’école, en CP2. À la proclamation de l’indépendance, nous avons vu nos parents dans la joie et nous dansions à leurs côtés. Nous étions très contents ».

Face à l’avenir de la nation, le sage patriarche adresse un message vibrant à la jeunesse guinéenne.

« Il faut que la jeunesse considère le 2 octobre comme une date historique. L’indépendance ne s’acquiert pas facilement. Nos devanciers se sont sacrifiés pour nous permettre d’arriver à ce stade. Nous devons nous en inspirer, car nos anciens ont mené ce combat dans l’union. Les jeunes doivent rester dans cet esprit en cultivant l’amour, le pardon et la paix. Enfin, il est essentiel que la jeunesse s’adonne à l’instruction, car c’est ainsi que nous serons pleinement indépendants », exhorte Fodé Mathias Dembadouno.

À Guéckédou, les préparatifs battent actuellement leur plein pour célébrer, le 2 octobre 2025, les 67 ans de l’indépendance guinéenne.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com