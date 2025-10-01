ledjely
N'Zérékoré : Adama Kéita, 75 ans, enlevé, le parquet réagit
N’Zérékoré : Adama Kéita, 75 ans, enlevé, le parquet réagit

Par LEDJELY.COM

À N’Zérékoré, l’inquiétude grandit après l’enlèvement d’Elhadj Adama Kéita, âgé de 75 ans et père du journaliste d’investigation exilé Mamoudou Babila Kéita. L’homme a disparu le lundi 29 septembre 2025, alors qu’il se rendait à la prière de l’aube, plongeant la ville dans l’émoi.

Après 48 heures de silence, le parquet de N’Zérékoré a enfin pris la parole. « Au nom du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et du Procureur général près la Cour d’appel de Kankan, le parquet informe l’opinion publique nationale et internationale qu’il a été porté à sa connaissance l’enlèvement de Elhadj Adama Kéita par des inconnus, lorsqu’il se rendait à la prière de l’aube, le lundi 29 septembre 2025, à N’Zérékoré », a déclaré Elhadj Abdoulaye Komah, procureur de la République.

Le parquet a immédiatement instruit la brigade de recherche de N’Zérékoré d’ouvrir une enquête.  « Aussitôt, et sur le fondement des dispositions de l’article 47 du Code de procédure pénale, le parquet a instruit à M. le commandant de la brigade de recherche de N’Zérékoré d’ouvrir sans délai, des enquêtes minutieuses et complètes en vue d’identifier et interpeller les auteurs, co-auteurs et complices de cet enlèvement. Ces enquêtes sont actuellement en cours », indique le procureur.

Par ailleurs, « Le parquet invite toute personne disposant d’informations utiles aux dites enquêtes, de les mettre à la disposition des officiers de police judiciaire de la brigade de recherche de N’Zérékoré », dit-il.

Cet enlèvement s’inscrit dans une série inquiétante de disparitions forcées dans le pays, rappelant les cas d’Oumar Sylla alias Foniké Mengué, Billo Bah ou encore du journaliste Marouane Camara. La population guinéenne reste suspendue aux avancées de cette enquête cruciale.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré

