Facinet Sylla : « Avant, une élection était synonyme de chaos, de sang versé »

En marge de la célébration de la Journée du secteur privé, organisée dans le cadre de la Semaine de l’indépendance sur le thème « S’inspirer du passé pour construire le futur ensemble : la souveraineté économique », le ministre du Budget, Facinet Sylla, a pris la parole pour dresser un bilan encourageant de la situation politique et économique du pays.

Présidant la cérémonie, le ministre a souligné que depuis l’arrivée au pouvoir du Général Mamadi Doumbouya, la Guinée bénéficie d’une stabilité politique propice aux investissements.

« La paix et la sérénité dans lesquelles s’est déroulé le référendum du 21 septembre 2025 sont les derniers témoignages de cette stabilité politique. Nous savons tous qu’avant, une élection était synonyme de chaos, de paralysie, de victimes, de sang versé. Pour la première fois, nous avons organisé des élections sans aucune victime, sans effusion de sang. Je pense que cela mérite vos applaudissements », a-t-il déclaré devant l’assistance.

Le ministre a ensuite rassuré le public sur l’avenir proche : « L’élection présidentielle du 28 décembre, pour laquelle le Président a convoqué le corps électoral, viendra parachever cet état de fait. Cette stabilité politique, qui est l’œuvre du Général Mamadi Doumbouya, représente selon moi son principal accomplissement. Elle a permis un afflux sans précédent d’investissements directs étrangers, touchant l’ensemble des secteurs économiques du pays, avec une concentration notable dans le secteur minier ».

