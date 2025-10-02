Entre réalisations et regrets, Alpha Condé implore le pardon des Guinéens

L’ancien Président Alpha Condé, 87 ans, s’est adressé aux Guinéens à l’occasion du 67ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Guinée, ce 2 octobre 2025. Entre fierté de ses réalisations, reconnaissance de ses erreurs et critique de la situation actuelle, l’ancien président lance un message fort : celui du pardon, de l’unité et de la démocratie retrouvée.

Revenant sur son arrivée au pouvoir en 2011, Alpha Condé a peint un tableau sombre de la Guinée à cette époque. « Les institutions étaient minées par la corruption, les services sociaux délabrés, l’économie en panne, l’électricité inexistante », a-t-il affirmé.

Il a ensuite souligné ses réalisations majeures : barrages hydroélectriques comme Kaléta et Souapiti, construction de routes et de ponts, soutien à l’agriculture, amélioration du système de santé et de l’éducation, réforme des mines et création de l’ANAFIC pour financer le développement local.

Mais au-delà de ses acquis, l’ancien Alpha Condé a reconnu ses manquements.

« À côté de ces acquis et d’autres, je reconnais qu’il y a eu des erreurs et des manquements que je m’apprêtais à corriger afin d’amorcer un vaste programme de développement qui bénéficiait du soutien et de l’accompagnement de plusieurs partenaires stratégiques à travers le monde », a-t-il reconnu.

Il a également présenté ses excuses pour les pertes humaines survenues lors des manifestations politiques sous son mandat.

« Tous ces efforts ont été faits dans un contexte politique émaillé de plusieurs manifestations politiques qui ont malheureusement enregistré des victimes dans nos familles. Je voudrais, encore une nouvelle fois, adresser mes condoléances à leurs familles, prier pour le repos de leurs âmes et demander pardon au nom de l’État guinéen », a-t-il déclaré.

En outre, Alpha Condé n’a pas caché son inquiétude face à la situation du pays depuis son départ du pouvoir en 2021, dénonçant ce qu’il considère comme une dégradation de la gouvernance et de l’État de droit.

Siby