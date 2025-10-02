GUECKÉDOU : à la fête de l’indépendance, le préfet invite la jeunesse à être gardienne de la paix

Le 2 octobre 1958, la Guinée accédait à sa souveraineté nationale. Soixante-sept ans plus tard, en ce 2 octobre 2025, la commune urbaine de Gueckédou a commémoré cette date historique sous le signe de la paix et de l’unité nationale.

Pour marquer l’événement, autorités administratives, forces de défense et de sécurité ainsi que la population se sont retrouvées tôt ce matin à la place des Martyrs, afin de rendre un vibrant hommage aux héros de l’indépendance, tombés au prix de leur sang.

La cérémonie a débuté par la revue des troupes et la pose d’une gerbe de fleurs. Dans son discours, le préfet de Gueckédou, le colonel Pascal Fahindo Nikavogui, a salué la mémoire des devanciers.

« Population de Gueckédou, aujourd’hui 2 octobre 2025, nous célébrons avec fierté les 67 ans de l’indépendance de notre pays. Cette date n’est pas une simple commémoration mais plutôt, elle rappelle le courage et les sacrifices de nos pères fondateurs qui ont choisi la liberté et la dignité en 1958. Le thème de cette année qui signifie s’inspire du passé pour construire le futur, souveraineté économique, traduit notre volonté de rester fidèle à cet héritage tout en ouvrant une nouvelle page de la Guinée », a déclaré le préfet.

Poursuivant, le représentant de l’État a placé la jeunesse au cœur de son message.

« Ici à Gueckédou comme partout en Guinée, nous devons unir nos forces pour bâtir une nation forte et prospère. Gueckédou regorge de potentialités agricoles, économiques et culturelles mais surtout sa plus grande richesse, c’est la jeunesse. En ce sens, je vous invite, vous jeunes, à être les gardiens de notre État, les bâtisseurs de la paix et les moteurs du développement », a lancé Pascal Fahindo Nikavogui.

De son côté, le directeur préfectoral de la jeunesse et des sports, Tamba Robert Millimouno, n’a pas caché sa satisfaction de participer à cet anniversaire.

« Je suis heureux en tant que jeune de prendre part à la fête des 67 ans de notre indépendance. Parce que, quand on dit que vous êtes indépendants ça veut dire beaucoup de choses. En plus, cette année, la fête d’indépendance est célébrée dans une situation plus particulière. Parce que nous sommes à un tournant historique, c’est-à-dire au moment où la Guinée vient d’adopter une nouvelle constitution et amorce un développement inédit. Partout en Guinée, les grands chantiers sont ouverts donc, on doit promouvoir la paix pour parachever ces chantiers », a-t-il souligné.

Toutefois, cette journée commémorative à Gueckédou n’a connu aucune autre activité après le dépôt de la gerbe de fleurs. Les citoyens, qui s’attendaient à assister à un défilé civilo-militaire, sont repartis sans la moindre satisfaction.

Niouma Thèdan Kamadou Kamano pour ledjely.com