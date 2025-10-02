Guinée : 67 ans d’indépendance célébrés dans la sobriété

La République de Guinée a commémoré, ce jeudi 2 octobre 2025, le 67ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Une célébration marquée par la sobriété et la solennité.

À 11 heures précises, le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, accompagné de la Première Dame Lauriane Doumbouya, a présidé la traditionnelle cérémonie à la Place des Martyrs.

Comme le veut la tradition, le chef de l’État a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des héros tombés pour l’indépendance. À ses côtés se tenaient le Premier ministre, le président du Conseil national de la Transition (CNT) et sa vice-présidente, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants du corps diplomatique.

Après ce moment de recueillement, le couple présidentiel a regagné le Palais Mohammed V, clôturant ainsi une commémoration qui, cette année encore, s’est voulue sobre mais hautement symbolique.

Balla Yombouno