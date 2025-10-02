ledjely
Accueil » Guinée : 67 ans d’indépendance célébrés dans la sobriété
Actualités

Guinée : 67 ans d’indépendance célébrés dans la sobriété

Par LEDJELY.COM

La République de Guinée a commémoré, ce jeudi 2 octobre 2025, le 67ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Une célébration marquée par la sobriété et la solennité.

À 11 heures précises, le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, accompagné de la Première Dame Lauriane Doumbouya, a présidé la traditionnelle cérémonie à la Place des Martyrs.

Comme le veut la tradition, le chef de l’État a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des héros tombés pour l’indépendance. À ses côtés se tenaient le Premier ministre, le président du Conseil national de la Transition (CNT) et sa vice-présidente, plusieurs membres du gouvernement ainsi que des représentants du corps diplomatique.

Après ce moment de recueillement, le couple présidentiel a regagné le Palais Mohammed V, clôturant ainsi une commémoration qui, cette année encore, s’est voulue sobre mais hautement symbolique.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Fête de l’indépendance : Cellou Dalein rappelle le courage historique des Guinéens

LEDJELY.COM

Fête d’indépendance à N’Zérékoré : le gouverneur appelle à l’unité et à la cohésion sociale

LEDJELY.COM

Indépendance : An 67, à la rencontre d’un témoin de l’histoire

LEDJELY.COM

GUECKÉDOU : à la fête de l’indépendance, le préfet invite la jeunesse à être gardienne de la paix

LEDJELY.COM

Le 2 octobre 1958 « J’étais à l’école, en CP2 », se remémore le patriarche de Guéckédou 

LEDJELY.COM

Koundara : un Nigérian condamné à 5 ans de prison pour détention de cocaïne

LEDJELY.COM
Chargement....