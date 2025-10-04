France : Mort d’un jeune Guinéen frappé d’une OQTF en tentant de rejoindre l’Angleterre

Le rêve d’une vie meilleure s’est tragiquement achevé pour Mamadou Garanké Diallo, un jeune Guinéen de 21 ans, mort en tentant de rejoindre l’Angleterre après avoir reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Selon le quotidien Le Parisien, Mamadou Diallo avait tout fait pour construire sa vie en France. Arrivé en 2019 depuis Conakry, il avait d’abord été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), avant de suivre une formation en boucherie dans un commerce de Darnétal, près de Rouen.

Malgré son sérieux et son investissement professionnel, le jeune homme reçoit la même année un courrier des services de l’État lui demandant de quitter la France. Les autorités lui reprochaient de ne pas pouvoir « justifier sa minorité à son arrivée » ni son identité, selon Actu Normandie, cité par le Parisien.

Une décision jugée injuste par ses proches et employeurs, qui se sont mobilisés en lançant une pétition soutenue par le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, et plusieurs députés, pour demander le maintien de Mamadou en France.

Grâce à cette mobilisation, Mamadou avait obtenu une carte d’identité consulaire, lui permettant de poursuivre son apprentissage et de travailler légalement pour deux années supplémentaires, rapporte France 3 Normandie.

Mais en juin 2025, une nouvelle OQTF tombe. Craignant d’être expulsé, le jeune homme décide alors de tenter sa chance outre-Manche.

Selon France 3 Normandie, rapporté par Le Parisien, c’est au cours de cette fuite désespérée qu’il perd la vie, en septembre, fauché par un camion à Loon-Plage, près de Dunkerque. Sa proche Koura, qui l’avait hébergé, raconte sur Facebook la douleur de cette découverte : « Soldat adorable parti pour OQTF, ce document qui tue… Il espérait l’Angleterre, dernier souffle à Loon-Plage. Tué par un camion et par les envoyeurs d’OQTF ».

Selon le quotidien Le Parisien, la mort du jeune apprenti a provoqué une vive émotion dans la commune.

« Il a voulu nous préserver, ne pas nous inquiéter, mais on a découvert qu’il vivait dans la peur et la précarité, tout en espérant un avenir meilleur », confie Lara Lavesque, une habitante qui l’avait accueilli temporairement, interrogée par France 3 Normandie.

Son ancien patron, Frédéric Bécu, ne cache pas sa tristesse et sa colère : « C’est l’OQTF qui l’a tué. Il avait du travail, j’étais prêt à lui donner un CDI. C’était un bon gars, un bout en train. Tous les clients pourraient vous le dire ».

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès, et une autopsie est en cours, précise France 3 Normandie, rapporté par le Parisien.

L’histoire de Mamadou Diallo met en lumière la situation précaire de nombreux jeunes étrangers arrivés mineurs en France, formés, intégrés, mais rattrapés par la rigueur administrative.

