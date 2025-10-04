ledjely
Présidentielle 2025 : le PADES officialise sa participation

Le Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) a levé le voile sur ses ambitions pour la prochaine élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Réuni ce samedi 4 octobre au siège national de Nongo, dans la commune de Lambanyi, le Bureau politique a confirmé la participation du parti à l’ensemble des scrutins à venir, avec en ligne de mire la présidentielle.

À l’issue de deux heures de discussions, le PADES a salué la bonne tenue du référendum constitutionnel du 21 septembre dernier et la promulgation de la nouvelle constitution, le 26 septembre 2025. Pour la formation dirigée par Dr Ousmane Kaba, ces étapes marquent un tournant décisif vers le retour à l’ordre constitutionnel et la relance du processus démocratique en Guinée.

Ci-dessous,  le communiqué du PADES : 

