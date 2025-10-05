Kouroussa : Un accident fait cinq morts et plusieurs blessés graves

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre 2025, dans la préfecture de Kouroussa. Le drame a coûté la vie à cinq personnes et fait plusieurs blessés graves, selon les autorités locales.

L’accident est survenu sur la route nationale, à hauteur de Cisséla. Un véhicule en provenance de Sénko et transportant 25 passagers est violemment entré en collision avec un camion stationné sur le bord de la route.

Joint par notre rédaction, le préfet de Kouroussa a expliqué les circonstances du drame.

« J’ai été appelé à une heure du matin pour m’informer qu’un accident s’était produit à Cisséla. Un car en partance de Sénko pour Conakry a percuté un camion stationné, qui n’avait pas mis de signalisation pour indiquer son arrêt. Compte tenu de la vitesse excessive de ces véhicules, et du bon état de la route, le chauffeur n’a pas pu se maîtriser. Sur place, il y a eu cinq morts », a déclaré le colonel Idrissa Camara, préfet de Kouroussa.

Les blessés ont été évacués d’urgence vers l’hôpital préfectoral de Kouroussa pour y recevoir des soins intensifs, tandis que les corps des victimes ont été transférés à la morgue.

« J’ai aussitôt appelé le directeur préfectoral de la Santé pour mobiliser les ambulances afin d’évacuer les blessés et les corps. Tous les blessés, qu’ils soient graves ou légers, sont actuellement pris en charge à l’hôpital préfectoral », a précisé le préfet.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et situer les responsabilités.

Michel Yaradouno