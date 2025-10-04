ledjely
Accueil » Sanoyah appelle le Général Mamadi Doumbouya à se porter candidat
ActualitésBasse-GuinéeGuinéePolitiqueSociété

Sanoyah appelle le Général Mamadi Doumbouya à se porter candidat

Par LEDJELY.COM

La commune urbaine de Sanoyah a célébré ce samedi, en différé, le 67ᵉ anniversaire de l’accession de la Guinée à la souveraineté nationale. La cérémonie s’est tenue sur le terrain de football Général Ibrahima Baldé, en présence des autorités locales, des responsables religieux et des femmes du grand marché.

Dans son discours, le président de la délégation spéciale a rappelé : « L’anniversaire de notre indépendance n’est pas un simple rendez-vous dans le calendrier. C’est le rappel vibrant des sacrifices consentis, des rêves portés par les pères et mères de notre nation, et de la volonté inébranlable d’être maîtres de notre destin. L’indépendance, c’est le rocher sur lequel est bâtie notre République. Elle nous a légué les principes de travail, de justice et de solidarité. C’est un héritage précieux que nous devons sans cesse défendre et faire fructifier, en cultivant l’unité et le respect mutuel ».

Selon lui, en célébrant cette fête en différé, les populations de Sanoyah réaffirment « leur attachement indéfectible à l’idéal de notre chère nation ».

Aly Manden Massa Keita a également saisi l’occasion pour remercier la population de sa commune pour le vote massif en faveur du « oui » lors du référendum du 21 septembre dernier.

« Le référendum a tracé une voie. C’est maintenant à nous, élus et citoyens de Sanoyah et de Guinée, de la parcourir avec courage et détermination », a-t-il déclaré.

Abordant la question des prochaines élections présidentielles, Aly Manden Massa Keita, au nom de la population, a lancé un appel au Général Mamadi Doumbouya.

« Laborieuse population de Sanoyah, la délégation spéciale réaffirme ici et maintenant son appel vibrant au Président Mamadi Doumbouya : à Sanoyah, nous n’avons pas deux visions. Sanoyah ne connaît qu’un seul candidat. Si le Président Mamadi Doumbouya n’est pas encore prêt à se présenter, aujourd’hui Sanoyah le plébiscite comme candidat à l’élection présidentielle », a-t-il affirmé.

La cérémonie a pris fin par un défilé et la remise de satisfecits aux chefs de quartier, en reconnaissance de leur engagement et de leur disponibilité pour le bon déroulement du scrutin référendaire dans la commune urbaine de Sanoyah.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

France : Mort d’un jeune Guinéen frappé d’une OQTF en tentant de rejoindre l’Angleterre

LEDJELY.COM

Siguiri : Vives tensions à la société minière Welly Mining

LEDJELY.COM

Le concours d’accès aux établissements professionnels annoncé pour le 6 octobre

LEDJELY.COM

CAN U17 : que révèle le test IRM des cadets guinéens ?

LEDJELY.COM

Fête du 2 octobre à Siguiri : Plus de 20 engins saisis et 16 personnes interpellées

LEDJELY.COM

Siguiri : Deux morts dans un accident de moto lors des festivités du 2 octobre

LEDJELY.COM
Chargement....