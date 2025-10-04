Sanoyah appelle le Général Mamadi Doumbouya à se porter candidat

La commune urbaine de Sanoyah a célébré ce samedi, en différé, le 67ᵉ anniversaire de l’accession de la Guinée à la souveraineté nationale. La cérémonie s’est tenue sur le terrain de football Général Ibrahima Baldé, en présence des autorités locales, des responsables religieux et des femmes du grand marché.

Dans son discours, le président de la délégation spéciale a rappelé : « L’anniversaire de notre indépendance n’est pas un simple rendez-vous dans le calendrier. C’est le rappel vibrant des sacrifices consentis, des rêves portés par les pères et mères de notre nation, et de la volonté inébranlable d’être maîtres de notre destin. L’indépendance, c’est le rocher sur lequel est bâtie notre République. Elle nous a légué les principes de travail, de justice et de solidarité. C’est un héritage précieux que nous devons sans cesse défendre et faire fructifier, en cultivant l’unité et le respect mutuel ».

Selon lui, en célébrant cette fête en différé, les populations de Sanoyah réaffirment « leur attachement indéfectible à l’idéal de notre chère nation ».

Aly Manden Massa Keita a également saisi l’occasion pour remercier la population de sa commune pour le vote massif en faveur du « oui » lors du référendum du 21 septembre dernier.

« Le référendum a tracé une voie. C’est maintenant à nous, élus et citoyens de Sanoyah et de Guinée, de la parcourir avec courage et détermination », a-t-il déclaré.

Abordant la question des prochaines élections présidentielles, Aly Manden Massa Keita, au nom de la population, a lancé un appel au Général Mamadi Doumbouya.

« Laborieuse population de Sanoyah, la délégation spéciale réaffirme ici et maintenant son appel vibrant au Président Mamadi Doumbouya : à Sanoyah, nous n’avons pas deux visions. Sanoyah ne connaît qu’un seul candidat. Si le Président Mamadi Doumbouya n’est pas encore prêt à se présenter, aujourd’hui Sanoyah le plébiscite comme candidat à l’élection présidentielle », a-t-il affirmé.

La cérémonie a pris fin par un défilé et la remise de satisfecits aux chefs de quartier, en reconnaissance de leur engagement et de leur disponibilité pour le bon déroulement du scrutin référendaire dans la commune urbaine de Sanoyah.

Balla Yombouno