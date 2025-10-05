Journée internationale des enseignants : Jean Paul Cedy salue « les héros du quotidien »

À l’occasion de la Journée internationale des enseignants, célébrée ce 5 octobre à travers le monde, le ministre guinéen de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cedy, a rendu un vibrant hommage au corps enseignant. Il a salué le rôle central des éducateurs dans la refondation de la nation.

« Vous ne vous contentez pas de transmettre des savoirs ; vous sculptez les esprits, vous forgez les caractères et préparez l’avenir de notre nation », a déclaré le ministre Jean Paul Cedy.

S’exprimant au nom du gouvernement, il a exprimé la gratitude de la République envers celles et ceux qu’il a qualifiés de « véritables architectes de la Guinée de demain ».

Le ministre a également souligné le caractère sacré de la mission des enseignants, souvent accomplie dans des conditions difficiles, tout en reconnaissant leur résilience et leur dévouement. Il a affirmé la volonté du gouvernement d’améliorer leurs conditions de vie et de travail, tout en réitérant l’engagement de l’État à valoriser leur statut.

« Le gouvernement guinéen est pleinement conscient des défis persistants et s’engage à œuvrer sans relâche à vos côtés », a-t-il assuré, avant de rappeler que la politique nationale des enseignants est en cours d’élaboration avec l’appui des partenaires techniques et financiers.

Dans son adresse, Jean Paul Cedy a également tenu à féliciter les organisations syndicales pour leur rôle constructif dans le dialogue social et la défense des droits des enseignants. Il a insisté sur la nécessité d’une collaboration fondée sur l’écoute et le respect mutuel afin de bâtir une école plus équitable et performante, conformément à la vision du Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya.

Évoquant le thème de cette année, « Repenser l’enseignement comme une profession de collaboration », le ministre a rappelé que les enseignants demeurent au cœur des réformes éducatives et de tout progrès national.

Enfin, Jean Paul Cedy a adressé une pensée particulière aux jeunes enseignants œuvrant dans les zones les plus reculées du pays. « Continuez à incarner l’État et le savoir. Vous êtes ma grande préoccupation », a-t-il souligné.

Siby