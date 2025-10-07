Concours d’accès à l’enseignement technique : plus de 11 000 candidats en lice à travers le pays

Les épreuves du concours d’accès aux établissements d’enseignement technique et de la formation professionnelle ont été lancées ce mardi 7 octobre 2025 sur toute l’étendue du territoire national. L’événement marque une nouvelle étape dans la valorisation de la formation technique en Guinée.

C’est à l’École nationale de secrétariat d’administration et de commerce (ENSAC), à Conakry, que la ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Aminata Kaba, a donné le coup d’envoi des épreuves, notamment celles de français pour les candidats au BTS et au BT.

Face aux jeunes candidats, la ministre a livré un message empreint d’encouragement et de motivation.

« Nous avons officiellement lancé les épreuves et j’ai partagé mon expérience avec les jeunes. Je les ai encouragés à ne jamais abandonner, car rien n’est facile. Mais le plus important, c’est de ne pas baisser les bras », a-t-elle déclaré.

Mme Kaba a également insisté sur le rôle central de l’enseignement technique dans le développement du pays et la vision du Chef de l’État.

« Aujourd’hui, avec le programme Simandou Académie, qui met l’excellence au service de la nation et des jeunes, il est essentiel de leur faire comprendre qu’ils doivent être au même niveau que ceux de la région. Cela leur permettra de participer pleinement aux grands projets de développement, notamment le programme Simandou 2040. L’enseignement technique joue un rôle fondamental dans la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. Pour être compétitif, il faut viser l’excellence. C’est la vision du Chef de l’État : transformer profondément le système éducatif, particulièrement l’enseignement technique, afin de doter les jeunes d’un savoir-faire capable de soutenir la croissance nationale », a-t-il déclaré.

Sur le plan organisationnel, le chef du service des examens et concours scolaires au ministère, Sidiki Camara, a mis en avant les innovations technologiques introduites dans le processus pour renforcer la transparence.

« Depuis l’année passée, nous avons expérimenté les concours d’entrée avec les tablettes. Cette année encore, c’est notre deuxième expérience. Cela nous permet de garantir la qualité des apprenants et de rendre le processus plus crédible. Nous avons plus de 11 000 candidats pour un taux de recrutement de plus de 6 000. Nous misons sur la qualité et la transparence. Il n’y aura pas de distinction : samedi, les écoles de santé, qu’elles soient publiques ou privées, composeront ensemble, au même moment, sur la même épreuve », a-t-il affirmé.

Avec ce concours numérique et inclusif, le ministère entend moderniser le système de formation professionnelle et préparer une génération de jeunes Guinéens compétents, capables de relever les défis du marché du travail.

Aminata Camara