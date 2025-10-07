UNESCO : une élection éclatante, un chantier titanesque

Ce lundi 6 octobre, l’Egyptien Khaled el-Enany a littéralement écrasé son adversaire congolais, Firmin Edouard Makoto. Elu avec 55 voix contre seulement 2, le nouveau Directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui faisait figure de favori, n’aura donc aucun problème de légitimité. Et de cette forte adhésion, il en aura besoin, car il prend la tête d’une institution qu’il faudra repenser en profondeur si l’on veut qu’elle continue à remplir efficacement les missions qui lui sont confiées.

Une victoire pas surprenante

Pour de nombreux observateurs, l’écrasante victoire de Khaled el-Enany n’a rien de surprenant. Egyptologue de 54 ans, ancien ministre du Tourisme et des Antiquités, il est en campagne depuis près de deux ans. Temps qu’il a mis à profit pour récolter à l’avance le soutien public de la Ligue arabe et de l’Union africaine. A cela s’ajoute l’appui de pays influents comme la France, l’Allemagne, la Turquie ou le Brésil. De quoi reléguer au second plan la candidature du Congolais, dont on se demande encore si elle visait réellement à conquérir le poste ou simplement à bénéficier d’une exposition médiatique pendant la courte campagne de six mois qu’il a menée.

Séduire le secteur privé, ne suffira pas

Être largement élu est une chose ; transformer l’essai en résultats concrets en est une autre. Et c’est précisément sur ce terrain que Khaled el-Enany sera attendu. Il annonce déjà vouloir utiliser ses 100 premiers jours pour rencontrer les représentants de tous les pays membres afin d’élaborer un plan stratégique. Plan dont l’un des axes majeurs sera sans doute le financement de l’institution, alors que les Etats-Unis de Donald Trump ont annoncé leur retrait à partir de 2026. Mais séduire le secteur privé, comme il l’a laissé entendre, ne suffira probablement pas.

Redonner du sens à l’UNESCO

A l’instar de nombreuses organisations onusiennes, l’UNESCO est aujourd’hui confrontée à une double crise : celle de la confiance et de la légitimité auprès des Etats membres et donateurs, et celle des déficits financiers croissants. Créée il y a près de 80 ans, dans un contexte marqué par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale, son acte constitutif lui assigne l’objectif de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ».

Or, la marche du monde obéit aujourd’hui à une toute autre logique. La paix et la sécurité n’ont jamais été autant menacées ; les valeurs de justice, de droit et de liberté sont régulièrement bafouées ; et la coopération internationale, jadis moteur du multilatéralisme, se délite au profit de rapports de force brutaux. Même l’éducation et la science, pourtant en plein essor, se concentrent désormais surtout sur leur dimension technique et technologique, reléguant au second plan les disciplines centrées sur l’humain et sur l’éthique.

Déclin annoncé

Dans ce contexte, quelques « réformettes » ne suffiront pas à rebâtir l’UNESCO. L’institution doit s’inscrire dans une dynamique globale, repenser ses priorités et redéfinir sa place dans un monde fragmenté. Faute de quoi, malgré la légitimité dont il dispose, Khaled el-Enany risque de n’être que le témoin impuissant du déclin annoncé d’une organisation perçue comme bureaucratique, budgétivore et de plus en plus inefficace.

Boubacar Sanso Barry