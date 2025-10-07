Présidentielle 2025 : la DGE entre dans le vif du processus électoral

À moins de trois mois du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections (DGE) passe à la vitesse supérieure dans les préparatifs. L’institution a annoncé, dans un communiqué officiel, la mise en place de deux commissions essentielles : l’une chargée de la réception et de la validation des parrainages, et l’autre dédiée aux questions financières du processus électoral.

Selon la DGE, la commission de réception et de validation des parrainages aura pour mission de contrôler l’identification des candidats et la validité de leurs parrainages, en présence des mandataires et sous la supervision directe de l’organe de gestion des élections.

De son côté, la commission financière sera chargée de proposer le montant de la caution que devront verser les candidats ou leurs mandataires. Elle devra également déterminer le plafond des dépenses de campagne autorisées pour chaque formation politique ou candidat indépendant.

Ci-dessous, le communiqué de la DGE :

