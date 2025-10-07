ledjely
Accueil » Présidentielle 2025 : la DGE entre dans le vif du processus électoral
A la une

Présidentielle 2025 : la DGE entre dans le vif du processus électoral

Par LEDJELY.COM

À moins de trois mois du scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025, la Direction générale des élections (DGE) passe à la vitesse supérieure dans les préparatifs. L’institution a annoncé, dans un communiqué officiel, la mise en place de deux commissions essentielles : l’une chargée de la réception et de la validation des parrainages, et l’autre dédiée aux questions financières du processus électoral.

Selon la DGE, la commission de réception et de validation des parrainages aura pour mission de contrôler l’identification des candidats et la validité de leurs parrainages, en présence des mandataires et sous la supervision directe de l’organe de gestion des élections.

De son côté, la commission financière sera chargée de proposer le montant de la caution que devront verser les candidats ou leurs mandataires. Elle devra également déterminer le plafond des dépenses de campagne autorisées pour chaque formation politique ou candidat indépendant.

Ci-dessous,  le communiqué de la DGE : 

Ledjely.com

 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Tchad : quand l’héritage se confond au verrouillage démocratique

LEDJELY.COM

Scrutin du 28 décembre : entre espoirs et inquiétudes des Guinéens

LEDJELY.COM

Présidentielle 2025 : la Synergie GMD25 pousse le général Doumbouya à se porter candidat

LEDJELY.COM

LGFP : le nouveau président officiellement installé

LEDJELY.COM

Conseil des ministres : cap sur la mise en place des institutions 

LEDJELY.COM

Amara Camara : « Refusez de juger sur des visages, mais interrogez les programmes »

LEDJELY.COM
Chargement....